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28 апреля 2019, воскресенье, 12:13 736
Общество 2019-04-28T12:13:56+03:00
Українські Новини
Стоимость оформления биометрических документов в Украине изменится

Стоимость оформления биометрических документов в Украине изменится

Биометрический паспорт. Фото: kоrrеspondent.nеt
Биометрический паспорт. Фото: kоrrеspondent.nеt

С 1 июля в Украине изменится стоимость оформления биометрических документов.

Об этом сказано в сообщении на сайте госпредприятия "Документ", сообщают Українськi Новини. 

Так, 24 апреля правительством приняты новые суммы стоимости административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые будут выплачиваться после 1 июля. Изменится также и стоимость бланков упомянутых документов.

Согласно внесенным изменениям, с 1.07.2019 новые суммы административного сбора будут составлять:

  • При оформлении ID-карты (до 20 рабочих дней) - 345 грн. (126 грн. стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 279 грн.
  • При оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) - 471 грн. (252 грн. стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 366 грн.
  • При оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) - 682 грн. (352 грн. стоимость админуслуги и 330 грн. стоимость бланка), ранее 557,32 грн.
  • При оформлении загранпаспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований*) - 1034 грн. (704 грн. стоимость админуслуги и 330 грн. стоимость бланка), ранее 810,32 грн.

В соответствии со ст. 20 Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", предельная стоимость административных услуг зависит от размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. При этом средства, полученные как часть административного сбора, направляются в местные бюджеты.

Как сообщали Українськi Новини, биометрический загранпаспорт и ID-карту теперь можно оформить онлайн.

Ранее документ-сервис "Готово!" прекратил оформление ID-карточек, загранпаспортов и справок о несудимости.

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