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01 липня 2019, понеділок, 09:17 22
Життя 2019-07-01T12:00:04+03:00
Українські Новини
Магнітні бурі у липні: найнебезпечніші дні і як зберегти хороше самопочуття

Магнітні бурі у липні: найнебезпечніші дні і як зберегти хороше самопочуття

Магнітна буря. Фото: zak-kor.net
Магнітна буря. Фото: zak-kor.net

Другий місяць літа буде досить спокійним по силі прояву сонячної активності.

Про це свідчать попередні дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Зокрема, незначні магнітні коливання пройдуть на початку липня.

В інші дні місяця, за попередніми даними лабораторії, ситуація спокійна.

Магнітні бурі у липні. Фото: tesis.lebedev.ruМагнітні бурі у липні. Фото: tesis.lebedev.ru

У період магнітних бур медики рекомендують менше використовувати телефон і менше часу проводити за комп'ютером. В ці дні як можна більше часу рекомендується провести а свіжому повітрі і слідкувати за своїм раціоном харчування.

Гіпертонікам радять вживати більше води і менше солі, щоб не затримувати рідину в організмі і не підвищувати тиск. Гіпотонікам же лікарі рекомендують пити тонізуючі напої, наприклад, настоянку лимонника або елеутерококу.

Також у ці дні у метеозалежних людей можуть спостерігатися головні болі, зниження працездатності і підвищення тривожності. Для зниження впливу магнітних бур, можна також знизити навантаження на роботі і уникнути серйозних фізичних навантажень. І подбати про свій позитивний психоемоційний настрій.

Як повідомляли Українські Новини, раніше глава МОЗ Супрун розвінчала міф про вплив погоди і магнітних бур на самопочуття.

Тим часом, сильна спека охопить Україну і піде на південь: синоптик розповіла про погоду на початку тижня.

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