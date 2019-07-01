Магнітні бурі у липні: найнебезпечніші дні і як зберегти хороше самопочуття

Другий місяць літа буде досить спокійним по силі прояву сонячної активності.\r\nПро це свідчать попередні дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.\r\nЗокрема, незначні магнітні коливання пройдуть на початку липня.\r\n\r\nВ інші дні місяця, за попередніми даними лабораторії, ситуація спокійна.\r\nМагнітні бурі у липні. Фото: tesis.lebedev.ru\r\nУ період магнітних бур медики рекомендують менше використовувати телефон і менше часу проводити за комп'ютером. В ці дні як можна більше часу рекомендується провести а свіжому повітрі і слідкувати за своїм раціоном харчування.\r\nГіпертонікам радять вживати більше води і менше солі, щоб не затримувати рідину в організмі і не підвищувати тиск. Гіпотонікам же лікарі рекомендують пити тонізуючі напої, наприклад, настоянку лимонника або елеутерококу.\r\nТакож у ці дні у метеозалежних людей можуть спостерігатися головні болі, зниження працездатності і підвищення тривожності. Для зниження впливу магнітних бур, можна також знизити навантаження на роботі і уникнути серйозних фізичних навантажень. І подбати про свій позитивний психоемоційний настрій.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше глава МОЗ Супрун розвінчала міф про вплив погоди і магнітних бур на самопочуття.\r\nТим часом, сильна спека охопить Україну і піде на південь: синоптик розповіла про погоду на початку тижня.