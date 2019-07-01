З 1 липня двом категоріям українців підвищили пенсії

Крім підвищення прожиткового рівня з 1 липня в Україні зросли пенсії до 2 тис. гривень для жінок з трудовим стажем понад 30 років і чоловіків зі стажем понад 35 років.

Відповідну постанову прийняв Кабмін, передають Українські Новини.

Зокрема, згідно з постановою Кабміну, з 1 липня у разі, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням передбачених законодавством надбавок, грошової допомоги, індексації та інших доплат (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) для пенсіонерів, які мають достатній страховий стаж не досягає 2 тис. гривень, таким пенсіонерам буде зроблена доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до цього розміру.

Фінансуватимуться виплати за рахунок коштів держбюджету, що передбачає покриття дефіциту Пенсійного фонду.

Згідно з даними Міністерства соціальної політики, яке розробило документ, на реалізацію рішення потрібно 643 млн гривень у місяць для приблизно 2,5 млн осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Конституційний Суд визнав неконституційним оподаткування пенсій. При цьому, пенсіонери Києва отримують найвищі в Україні пенсії.

Також повідомлялося, що пенсіонери без страхового стажу зможуть отримувати соцдопомогу до 2021 року.

Міністерство соцполітики ініціювало збільшення ролі стажу роботи, порівняно з розміром заробітної плати при нарахуванні пенсії тим пенсіонерам, які мають великий стаж роботи.