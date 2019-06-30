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30 червня 2019, неділя, 16:07 150
Життя 2019-06-30T16:27:11+03:00
Українські Новини
Меркель розповіла про стан свого здоров'я

Меркель розповіла про стан свого здоров'я

Ангела Меркель.
Ангела Меркель.

Після того, як канцлерці Німеччини Ангелі Меркель стало погано на зустрічі зі ще одним президентом, вона заявила в суботу, що їй нема чого сказати про стан її здоров'я крім того, що з нею все гаразд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Неконтрольоване тремтіння Меркель помічали вже на двох окремих публічних заходах  - під час державного візиту Президента України Володимира Зеленського 18 червня і під час присяги нового міністра юстиції Німеччини у четвер.

Тремтіння припинилося в обох випадках, коли Меркель починала йти.

На пресконференції в кулуарах саміту G20 в Японії у Меркель запитали, чи оглянув її лікар, та чи може вона пояснити, що відбувається.

"Я розумію ваше питання, але мені нема чого повідомити. Зі мною все гаразд. Я переконана, що, коли ця реакція відбудеться знову, вона знову відступить", - сказала голова німецького уряду.

Як повідомляли Українські Новини, Меркель почала тремтіти на початку зустрічі з Зеленським.

Тим часом Меркель назвала причини відходу з політики.

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