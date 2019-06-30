Меркель розповіла про стан свого здоров'я

Після того, як канцлерці Німеччини Ангелі Меркель стало погано на зустрічі зі ще одним президентом, вона повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Неконтрольоване тремтіння Меркель помічали вже на двох окремих публічних заходах - під час державного візиту Президента України Володимира Зеленського 18 червня і під час присяги нового міністра юстиції Німеччини у четвер.

Тремтіння припинилося в обох випадках, коли Меркель починала йти.

На пресконференції в кулуарах саміту G20 в Японії у Меркель запитали, чи оглянув її лікар, та чи може вона пояснити, що відбувається.

"Я розумію ваше питання, але мені нема чого повідомити. Зі мною все гаразд. Я переконана, що, коли ця реакція відбудеться знову, вона знову відступить", - сказала голова німецького уряду.

Як повідомляли Українські Новини, Меркель почала тремтіти на початку зустрічі з Зеленським.

Тим часом Меркель назвала причини відходу з політики.