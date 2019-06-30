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30 червня 2019, неділя, 15:41 10
Життя 2019-06-30T15:49:35+03:00
Українські Новини
Пішла з життя одеська народна артистка Дембська, яка грала в театрі 70 років

Пішла з життя одеська народна артистка Дембська, яка грала в театрі 70 років

Євгенія Дембська. Фото: Одеський міськрада
Євгенія Дембська. Фото: Одеський міськрада

У суботу, 29 червня, на 99-му році життя пішла з життя народна артистка України Євгенія Дембська.

Про це повідомляє прес-служба міської ради Одеси, передають Українські Новини.

З 1953 року Дембська зіграла на сцені Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного понад 200 ролей в класичному і сучасному репертуарі, в загальній складності присвятивши театру 70 років життя.

Дембська була солісткою-вокалісткою, також знімаючись в кіно. Найпопулярніша її кінороль - Лариса (х/ф "Біла акація", 1958 р.). Артистка визнана глядачами і критиками одним з прославлених майстрів української сцени.

У 2000 році Дембській було присвоєно звання народної артистки України, у 2007 році вона стала кавалером ордена Княгині Ольги III ступеня. У 2013 році їй також присвоєно звання "Почесний громадянин міста Одеси". Прощання з актрисою відбудеться 1 липня об 11:00 у театрі Музкомедії.

Як повідомляли Українські Новини, померла народна артистка України Ніла Крюкова. Також пішов з життя народний артист України Петро Бенюк - брат Богдана Бенюка.

Крім того, у Тернополі у пожежі загинув народний артист України.

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