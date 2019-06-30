Водій BMW наїхав на патрульного в Києві і закрився в машині

Рано-вранці у неділю, 30 червня, патрулюючи Дарницький район столиці, поліцейські помітили, як водій BMW 535i порушив правила дорожнього руху. На Дніпровській набережній автомобіль на великій швидкості промчав повз пішохідний переход на жовтий сигнал світлофора. 26-річний водій відмовився надати патрульним документи і травмував поліцейського, повідомляє "Інформатор".

Побачивши порушення, екіпаж поліції зупинив порушника на вулиці Анни Ахматової. Але водій відмовився спілкуватися з правоохоронцями і різко почав рух, наїхавши заднім колесом на ногу патрульному. Зупинити BMW знову вдалося лише після попередження про застосування зброї, оскільки водій своїми маневрами створював небезпеку здоров'ю інших учасників руху.

Після того, як патрульні заблокували порушника, він зачинився в салоні і відмовився залишати автомобіль. На місце прибули ще кілька екіпажів і силою дістали чоловіка з салону. В результаті наїзду у поліцейського зафіксували забій пальця на правій нозі, йому знадобилася допомога медиків. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Києва таксист Uber, затиснувши руку поліцейського у вікні машини, намагався втекти. Також у Вінниці грабіжник, намагаючись втекти на велосипеді, відкрив вогонь по патрульних.

Крім того, в Полтаві 15-річний підліток на автомобілі тікав від поліцейських і врізався в патрульну машину.