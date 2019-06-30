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30 червня 2019, неділя, 13:06 6
Вибори 2019-06-30T13:27:19+03:00
Українські Новини
Парасюк заявив, що після відмови ЦВК жити їм спокійно не дасть навіть без мандата

Парасюк заявив, що після відмови ЦВК жити їм спокійно не дасть навіть без мандата

Володимир Парасюк після відмови ЦВК у реєстрації кандидатом і судової апеляції, заявив, що і без парламенту продовжить займатися політикою. На своїй сторінці у Facebook Парасюк повідомив, що на Верховній Раді життя не зупиняється.

"На Верховній Раді життя не зупиняється. Друзі, я і без депутатського мандата не дам їм спокійно жити. Я заспокоюся тільки тоді, коли ця клята система буде знищена, а всі ці продажні судді, прокурори, сбушники і т. д. будуть сидіти в тюрмі. Те, що вони зараз зробили - це маленька підніжка, від якої я не впав. Я завжди впевнено стою на ногах, тому що ноги в мене сильні", - написав Парасюк.

Він додав, що Порошенко, і всі ті, хто був перед ним, будуть відповідати за те, що знищували нашу державу". І звернувся до Зеленському: "Пане Зеленський, Ви - новий президент, якому люди довірилися. Якщо ви нічого не зміните, то ейфорія дуже швидко пройде. І все закінчиться, не розпочавшись".

А ось раніше з'ясувалося, що у Парасюка немає власного житла та автомобіля.

Раніше поліція почала розслідувати побиття правоохоронця Парасюком в Апеляційному суді в Маріуполі Донецької області.

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