Парасюк заявив, що після відмови ЦВК жити їм спокійно не дасть навіть без мандата

Володимир Парасюк після відмови ЦВК у реєстрації кандидатом і судової апеляції, заявив, що і без парламенту продовжить займатися політикою. На своїй сторінці у Facebook Парасюк повідомив, що на Верховній Раді життя не зупиняється.

"На Верховній Раді життя не зупиняється. Друзі, я і без депутатського мандата не дам їм спокійно жити. Я заспокоюся тільки тоді, коли ця клята система буде знищена, а всі ці продажні судді, прокурори, сбушники і т. д. будуть сидіти в тюрмі. Те, що вони зараз зробили - це маленька підніжка, від якої я не впав. Я завжди впевнено стою на ногах, тому що ноги в мене сильні", - написав Парасюк.

Він додав, що Порошенко, і всі ті, хто був перед ним, будуть відповідати за те, що знищували нашу державу". І звернувся до Зеленському: "Пане Зеленський, Ви - новий президент, якому люди довірилися. Якщо ви нічого не зміните, то ейфорія дуже швидко пройде. І все закінчиться, не розпочавшись".

А ось раніше з'ясувалося, що у Парасюка немає власного житла та автомобіля.

Раніше поліція почала розслідувати побиття правоохоронця Парасюком в Апеляційному суді в Маріуполі Донецької області.