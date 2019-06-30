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30 июня 2019, воскресенье, 12:35 2309
Выборы 2019-06-30T12:36:02+03:00
Українські Новини
Парасюку суд не разрешил регистрироваться кандидатом на выборах в парламент

Парасюку суд не разрешил регистрироваться кандидатом на выборах в парламент

Кассационный суд в составе Верховного Суда оставил в силе отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) депутату Верховной Рады Владимиру Парасюку (внефракционный) в регистрации его кандидатом на досрочных выборах в парламент.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українскі Новини.

"Знаете, мы все сделали правильно, но судьям просто плевать на закон и справедливость. Они слышат только указания по телефону и давно не слышат людей. Никто даже не смотрел материалы дела", - говорится в сообщении.

Также он от метил, что на Верховной Раде жизнь не останавливается.

"Я и без депутатского мандата не дам им спокойно жить. Я успокоюсь только тогда, когда эта проклятая система будет уничтожена, а все эти продажные судьи, прокуроры и сбушники будут сидеть в тюрьме", - отметил он.

Он также обратился к Президенту Владимиру Зеленскому со словами: "Вы - новый Президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится. не начавшись".

Как сообщали Українські новини, 23 июня ЦИК отказалась регистрировать Владимира Парасюка кандидатом в народные депутаты из-за нарушения в оформлении пакета документов.

А вот ранее выяснилось, что у Парасюка нет собственного жилья и автомобиля.

Ранее полиция начала расследовать избиение правоохранителя Парасюком в Апелляционном суде в Мариуполе Донецкой области. 

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