Українців визнали найсексуальнішою в світі нацією

Україна виграла опитування, в якому брали участь люди з усього світу, яка нація найсексуальніша. Про це повідомляється на сайті туристичної компанії Big 7 Travel, передає англійська газета "Daily Mail".

"В українців вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють наш рейтинг 2019 року. Хто з цим не погодиться? Не дивно, що саме з цієї країни відбувається так багато моделей", - йдеться в рейтингу.

Наголошується, що учасникам опитування не надавалося додаткових пояснень значення "сексуальний", тому кожен сприймав його, як вважав за потрібне.

Нагадаємо, що тим часом, у відповідь на слова Володимира Зеленського про туристичні бренди України, серед яких "красиві жінки" мережею шириться флешмоб #Ятобінебренд і #яНеТуристичнийБренд.