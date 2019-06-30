У ЦВК знову затвердять черговість партій у виборчому бюлетені

Сьогодні, 30 червня, у ЦВК відбудеться нарада уповноважених представників партій, де будуть розглядати питання черговості розміщення політичних сил у виборчому бюлетені. Про це передає прес-служба ЦВК.

"30 червня в 12:00 у Комісії відбудеться нарада з обговорення питання черговості розміщення політичних партій, включених до виборчого бюлетеня в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі під час позачергових виборів народних депутатів 21 липня 2019 року, на яку запрошуються уповноважені представники політичних партій у ЦВК з правом дорадчого голосу", - йдеться в повідомленні.

Ээтот скликання цієї наради пов'язаний з рішенням Верховного Суду від 29 червня, якою ЦВК зобов'язана була зареєструвати кандидатів у народні депутати від політичної партії Михайла Саакашвілі в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та одномандатних виборчих округах.

Як повідомляли Українські Новини, 45,3% респондентів, опитаних социологическрой групою "Рейтинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 12,1% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,4% - за партію "Голос"7,2% - "Європейську солідарність", 7% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" на виборах Верховної Ради.

У середу, 26 червня, ЦВК зареєструвала виборчі списки 21 політичної партії і 3 171 кандидата в депутати Верховної Ради на вибори 21 липня.