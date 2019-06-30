В Україну на Sea Breeze-2019 йде есмінець США з Tomahawk на борту

Американський ракетний есмінець USS Carney в суботу ввечері пройшов через протоку Босфор і увійшов в акваторію Чорного моря. Про це повідомило інформоване джерело "Інтерфаксу".

В даний час есмінець ВМС США йде з Чорного моря в напрямку Одеси.

Корабель візьме участь у багатонаціональних військово-морських навчаннях Sea Breeze 2019 біля берегів України.

На борту судна знаходяться крилаті ракети Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км.

Раніше в суботу 6-й оперативний флот ВМС США повідомив, що Carney почав свій захід в Чорне море в цілях зміцнення регіональної стабільності на море і участі в навчаннях Sea Breeze-2019.

Раніше ракетний есмінець USS Donald Cook зайшов в Одеський морський торговий порт в Чорному морі. Судно, як повідомляли ЗМІ, проводить операції з безпеки на морі". Тим часом,НАТО значно збільшило інтенсивність заходу військових кораблів в Чорне море.