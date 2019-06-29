Прожитковий мінімум та соцвиплати виростять з липня: на скільки і для кого

Крім підвищення пенсій, з 1 липня також підвищується прожитковий мінімум і "прив'язані" до нього соціальні виплати, повідомляє "Сьогодні".

Зокрема, середній прожитковий мінімум зросте з 1 853 до 1 936 грн, для дітей до 6 років – з 1 626 до 1 699 грн, для дітей від 6 до 18 років – з 2 027 до 2 118 грн, для працездатних громадян – з 1 921 до 2 007 грн. Для непрацездатних осіб – з 1 497 до 1 564 грн.

Внаслідок цього мінімальна пенсія зросте до 1 564 гривень, а максимальна – до 15 640 гривень. За даними Пенсійного фонду, це підвищення торкнеться близько 600 тис. осіб.

"Декретні" становитимуть мінімум 501,75 грн. Допомога при народженні дитини не зміниться і залишиться на рівні 41 280 грн (разова виплата 10 320 грн, і щомісяця протягом трьох років по 860 грн).

Допомога малозабезпеченим сім'ям становитиме для працездатних осіб – 421,47 грн; для непрацездатних та осіб з інвалідністю – 1 564 грн; для дітей до 6 років – 1 444,15 грн; для дітей 6-18 – 1 800,3 грн; для дітей 18-23 (за умови навчання) – 1 705,95 грн.

Наступне підвищення прожиткового мінімуму заплановане на 1 грудня 2019 року.

Також чекають зміни і на тих українців, які через низьку зарплату отримують невелику пенсію, незважаючи на солідний стаж. Так, жінки, у яких стаж більше 30 років, і чоловіки зі стажем більше 35 років отримуватимуть пенсію не менше двох тисяч гривень.

Інвалідам війни та учасникам бойових дій, які отримують мінімальні виплати, додали відчутніше: 1-й групі – 191 грн (стало 4 457 грн), 2-й – 171 (стало 3 988), 3-й – 151 грн (стало 3 519), а учасникам боїв – 110 грн (стало 2 470).

Як повідомляли Українські Новини, з 1 квітня 2019 багатодітні сім'ї отримують по 1,7 тис. гривень. Також Міністерство соцполітики ініціювало збільшення ролі стажу роботи, порівняно з розміром заробітної плати при нарахуванні пенсії тим пенсіонерам, які мають великий стаж роботи.

Крім того, прожитковий мінімум збільшувався на 77 гривень у липні 2018.