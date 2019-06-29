підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
29 червня 2019, субота, 21:33 8
Силові структури 2019-06-29T21:39:06+03:00
Українські Новини
Депутат від БПП використовує для агітації два своїх згорілих автобуса, - поліція

Депутат від БПП використовує для агітації два своїх згорілих автобуса, - поліція

Згорілі автобуси. Фото: Руслан Сольвар/Facebook
Згорілі автобуси. Фото: Руслан Сольвар/Facebook

Поліція почала розслідувати використання 2 згорілих автобусів у селі Бишів Макарівського району Київської області для передвиборної агітації кандидата в депутати Верховної Ради, чинного депутата парламенту від "Блоку Петра Порошенка" Руслана Сольвара.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби обласної поліції, передають Українські Новини.

Так, 27 червня Сольвар на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив, що невідомі спалили 3 автобуси його благодійного фонду в Київській області.

Згорілі автобуси. Фото: Руслан Сольвар/FacebookЗгорілі автобуси. Фото: Руслан Сольвар/Facebook

Прес-служба поліції повідомляє, що для проведення слідчих дій та призначення відповідних необхідних експертиз транспортні засоби правоохоронці передали на відповідальне зберігання власникам.

Наступного дня під час проведення додаткового огляду місця події працівники Макарівського відділення поліції виявили відсутність двох автобусів, які були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

"Як з'ясувалося, всупереч закону, без узгодження з органом досудового розслідування власники, які мали в подальшому транспортні засоби зберігати до вирішення питання по суті, віддали автобуси орендарю - кандидату в народні депутати. Надалі кандидат у нардепи на пошкодженому транспорті розмістив плакати і використовував його для самореклами", - повідомляє поліція.

Поліція розглядає різні версії таких незаконних дій.

Зазначається, що це негативно вплинуло на хід розслідування кримінального провадження, а саме, унеможливило проведення експертиз для встановлення причин пожежі.

За фактом незаконних самоврядних дій власників автобусів поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 356 Кримінального кодексу.

Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Сольвар купив елітну квартиру за 1 гривню і продав у той же день за 8,5 млн.

Раніше поліція почала розслідувати підпал сільради у Волинській області. Також вночі у Луцьку спалили два автомобіля адвокатської родини.

Більше новин про: БПП Руслан Сольвар Підпал Агітація Передвиборча агітація Умисний підпал

Архів
Новини
ДТП на трасі
Daewoo виїхав на зустрічну смугу під Запоріжжям: чоловік і жінка загинули, 2-річна дівчинка в лікарні 21:48
Згорілі автобуси. Фото: Руслан Сольвар/Facebook
Депутат від БПП використовує для агітації два своїх згорілих автобуса, - поліція 21:33
Суд відмовився зняти Бойко з виборів за позовом Мураєва-Вілкула 21:16
На фронті поранений український військовий під обстрілом бойовиків 20:49
Тепла погода без опадів чекає на українців в останній червневий день 20:38 Карта
більше новин
Путін і Трамп. Скріншот: The White House/Twitter
Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні 10:40
Підвищення пенсій можуть скасувати: експерти пояснили, чому треба змінювати пенсійний закон 10:14
У кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство, - ЗМІ 15:40
В Польщі ухвалили закон про нульову ставку податку на доходи фізосіб 09:00
Море. Фото: pixabay
5 найбільш популярних українських морських курортів 10:00
більше новин
В Польщі ухвалили закон про нульову ставку податку на доходи фізосіб 09:00
У кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство, - ЗМІ 15:40
Зеленський дав громадянство 14 іноземцям за захист територіальної цілісності України 12:44
Глава "Нафтогазу" отримав більше 1 млн гривень премії за кожен робочий день в 2018 році 12:15 Документ
У суботу в Україні будуть сильні шквали вітру і похолоднішає до +5 14:08 Карта
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok