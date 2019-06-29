Депутат від БПП використовує для агітації два своїх згорілих автобуса, - поліція

Поліція почала розслідувати використання 2 згорілих автобусів у селі Бишів Макарівського району Київської області для передвиборної агітації кандидата в депутати Верховної Ради, чинного депутата парламенту від "Блоку Петра Порошенка" Руслана Сольвара.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби обласної поліції, передають Українські Новини.

Так, 27 червня Сольвар на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив, що невідомі спалили 3 автобуси його благодійного фонду в Київській області.

Згорілі автобуси. Фото: Руслан Сольвар/Facebook

Прес-служба поліції повідомляє, що для проведення слідчих дій та призначення відповідних необхідних експертиз транспортні засоби правоохоронці передали на відповідальне зберігання власникам.

Наступного дня під час проведення додаткового огляду місця події працівники Макарівського відділення поліції виявили відсутність двох автобусів, які були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

"Як з'ясувалося, всупереч закону, без узгодження з органом досудового розслідування власники, які мали в подальшому транспортні засоби зберігати до вирішення питання по суті, віддали автобуси орендарю - кандидату в народні депутати. Надалі кандидат у нардепи на пошкодженому транспорті розмістив плакати і використовував його для самореклами", - повідомляє поліція.

Поліція розглядає різні версії таких незаконних дій.

Зазначається, що це негативно вплинуло на хід розслідування кримінального провадження, а саме, унеможливило проведення експертиз для встановлення причин пожежі.

За фактом незаконних самоврядних дій власників автобусів поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 356 Кримінального кодексу.

Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Сольвар купив елітну квартиру за 1 гривню і продав у той же день за 8,5 млн.

Раніше поліція почала розслідувати підпал сільради у Волинській області. Також вночі у Луцьку спалили два автомобіля адвокатської родини.