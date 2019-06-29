Депутат від БПП використовує для агітації два своїх згорілих автобуса, - поліція

Поліція почала розслідувати використання 2 згорілих автобусів у селі Бишів Макарівського району Київської області для передвиборної агітації кандидата в депутати Верховної Ради, чинного депутата парламенту від "Блоку Петра Порошенка" Руслана Сольвара.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби обласної поліції, передають Українські Новини.\r\nТак, 27 червня Сольвар на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив, що невідомі спалили 3 автобуси його благодійного фонду в Київській області.\r\nЗгорілі автобуси. Фото: Руслан Сольвар\/Facebook\r\nПрес-служба поліції повідомляє, що для проведення слідчих дій та призначення відповідних необхідних експертиз транспортні засоби правоохоронці передали на відповідальне зберігання власникам.\r\nНаступного дня під час проведення додаткового огляду місця події працівники Макарівського відділення поліції виявили відсутність двох автобусів, які були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.\r\n"Як з'ясувалося, всупереч закону, без узгодження з органом досудового розслідування власники, які мали в подальшому транспортні засоби зберігати до вирішення питання по суті, віддали автобуси орендарю - кандидату в народні депутати. Надалі кандидат у нардепи на пошкодженому транспорті розмістив плакати і використовував його для самореклами", - повідомляє поліція.\r\nПоліція розглядає різні версії таких незаконних дій.\r\nЗазначається, що це негативно вплинуло на хід розслідування кримінального провадження, а саме, унеможливило проведення експертиз для встановлення причин пожежі.\r\nЗа фактом незаконних самоврядних дій власників автобусів поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 356 Кримінального кодексу.\r\nТривають слідчі дії, встановлюються всі обставини.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутат Сольвар купив елітну квартиру за 1 гривню і продав у той же день за 8,5 млн.\r\nРаніше поліція почала розслідувати підпал сільради у Волинській області. Також вночі у Луцьку спалили два автомобіля адвокатської родини.