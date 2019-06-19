Полиция начала расследовать поджог сельсовета в Волынской области

Полиция начала расследовать поджог сельского совета в селе Нуйно (Камень-Каширский район, Волынская область). Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Волынской области, передают Українські Новини.

"В полицию поступило сообщение от сельского головы села Нуйно Камень-Каширского района о том, что в помещении сельского совета обнаружены следы поджога", - говорится в нем

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

Полицейские предварительно установили, что неизвестный разбил окно в кабинете сельского головы и осуществил поджог.

В результате пожара в сельсовете повреждены стены, потолок и частично мебель.

Никто из людей не пострадал.

Следователи Камень-Каширского отдела полиции по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Как сообщали Українські Новини, ранее прокуратура начала расследовать поджог помещений 3 сельских советов в Городенковском районе Ивано-Франковской области.