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  • У Житомирській області 6-річна дівчинка поранила з рушниці в плече 10-річну подружку
29 червня 2019, субота, 15:34 38
Події 2019-06-29T19:15:02+03:00
Українські Новини
У Житомирській області 6-річна дівчинка поранила з рушниці в плече 10-річну подружку

У Житомирській області 6-річна дівчинка поранила з рушниці в плече 10-річну подружку

В селищі Черняхів Житомирської обл. 28 червня двоє дівчаток 6 і 10 років, перебуваючи в сусідському дворі, знайшли господарську пневматичну гвинтівку, і в результаті ігри зі зброєю кульове поранення в плече отримала старша з подружок. Про це повідомляється на сайт ГУ Нацполіції Житомирської обл.

Близько 19:30 в Черняхівське відділення поліції з медичного закладу надійшло повідомлення про доставлення до приймального відділення 10-річної жительки райцентру з пневмострельной раною плеча.

Під час з'ясування обставин поранення дитини працівники слідчо-оперативної групи поліції встановили, що дівчинка зі своєю 6-річною подружкою грали на подвір'ї місцевого жителя. У дворі дівчинки знайшли пневматичну гвинтівку, яку, за словами господаря, він використовував для відлякування птахів від плодових дерев. Попередньо, зброя перебувала у зарядженому стані. Внаслідок забави рушниця вистрілила в руках молодшої дівчинки, і пневматична куля потрапила в її старшу подружку.

В даний час стан дитини задовільний, загрози його життю немає.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 ("Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває з'ясування усіх обставин.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві біля метро "Либідська" сталася стрілянина, поранений у важкому стані.

Раніше в Київі на Русанівці сталася стрілянина.

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