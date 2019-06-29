Росіянин насильно утримував 100 українців "реабілітаційних центрах", де їх примушували виконувати важку роботу

Поліція підозрює громадянина Росії в незаконному позбавленні волі близько 100 осіб під виглядом приміщення в реабілітаційні центри в Донецькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Злочинне угрупування діяло по всій Україні під виглядом благодійної організації. Людей з наркотичною та алкогольною залежністю незаконно утримували і примушували виконувати важку роботу. У ході спецоперації поліція спільно з прикордонною службою під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області припинили діяльність трьох таких центрів - у Маріуполі, Львівській та Івано-Франківській областях. Встановлено організатор групи - громадянин РФ", - сказано в ньому.

Під час масштабних слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили 12 учасників організації на чолі з організатором, підозрюваних в незаконному позбавленні волі людей.

З "трудових таборів" звільнено близько 100 чоловік.

Зловмисники набирали "трудові бригади" оголошень, обіцяючи безкоштовно позбавити громадян від наркотичної і алкогольної залежності.

У постраждалих чоловіків і жінок відбирали документи, телефони та особисті речі і тримали їх у заручниках.

Їх примушували до важкої праці на будівництві, розвантаження, земельних роботах тощо.

До тих, хто відмовлявся, застосовували заходи фізичного впливу.

Умови проживання та харчування були мінімальними, потерпілі постійно перебували під спостереженням.

Грошей за роботу полонені не отримували, всі кошти йшли благодійної організації і виявлялися на особистому рахунку її керівника.

За фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала 2 організаторів незаконного центру реабілітації наркозалежних за підозрою в насильницькому утриманні 80 осіб в Одесі.