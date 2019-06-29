підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
29 червня 2019, субота, 10:50 12
Європа 2019-06-29T12:15:01+03:00
Українські Новини
"Північний потік-2" піде в обхід територіальних вод Данії

"Північний потік-2" піде в обхід територіальних вод Данії

Північний потік. Фото: Hubs.ua
Північний потік. Фото: Hubs.ua

Компанія-оператор Nord Stream 2 AG відкликала свою заявку на прокладку газопроводу "Північний потік-2" через територіальні води Данії.

Повідомлення про це розповсюдила прес-служба компанії, пише DW.

Як заявив глава Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, компанія визнала себе зобов'язаною зробити такий крок, "оскільки за два роки, що минули після подачі заявки, уряд Данії не продемонстрував жодних ознак до прийняття рішення".

Йдеться про основний маршрут газопроводу, який повинен був пройти південніше острова Борнхольм, що належить Данії. Як вказується в повідомленні, у компанії є ще два альтернативних маршрути, які повинні пройти північно західніше і південно-східніше острова, відповідно. Однак, вони будуть прокладені через міжнародні води і не вимагають отримання дозволу від МЗС Данії.

Як повідомляли Українські Новини, на думку Міністра закордонних справ Німеччини, будівництво "Північного потоку-2" з Росії до Німеччини вже не зупинять навіть санкції США.

Суд у Німеччині відхилив скаргу екологів на "Північний потік-2".

Сенатори США готують нові санкції проти Росії через "Північний потік-2" а також прийняли законопроект проти будівництва "Північного Потоку-2".

Більше новин про: Північний потік-2 Данія

Архів
Новини
Глава "Нафтогазу" отримав більше 1 млн гривень премії за кожен робочий день в 2018 році 12:15 Документ
Самогубство в поліцейській ділянці.
У Костянтинівці затриманий за грабіж застрелився з пістолета поліцейського 11:45
Гриневич в травні отримала зарплату майже в чотири рази більше окладу 11:15
"Північний потік-2" піде в обхід територіальних вод Данії 10:50
Гройсман три рази поспіль пропустив годину запитань до уряду 10:19 Документ
більше новин
Путін і Трамп. Скріншот: The White House/Twitter
Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні 10:40
Клімкін відповів Зеленському, що більше не буде йому допомагати боротися з РФ 18:31
Підвищення пенсій можуть скасувати: експерти пояснили, чому треба змінювати пенсійний закон 10:14
У кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство, - ЗМІ 15:40
Націоналісти чекають реакції Зеленського на зустріч Медведчука з лідерами сепаратистів 20:40
більше новин
Реалізація конституційних прав українців залежить від прийняття законів про всеукраїнські та місцеві референдуми, – Шлапак 15:50
Зеленський обурився, що МЗС без його відома відповів на ноту про повернення українських моряків 16:56
У кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство, - ЗМІ 15:40
Не лише із Зеленським: Меркель стало погано на зустрічі ще з одним президентом, але вона відмовилася від води 19:28
В Польщі ухвалили закон про нульову ставку податку на доходи фізосіб 09:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok