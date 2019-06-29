підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
29 червня 2019, субота, 09:00 93
Європа 2019-06-29T12:15:02+03:00
Українські Новини
В Польщі ухвалили закон про нульову ставку податку на доходи фізосіб

В Польщі ухвалили закон про нульову ставку податку на доходи фізосіб

Прапор Польщі. Фото: mediabakery.com
Прапор Польщі. Фото: mediabakery.com

Польський уряд ухвалив законопроект про нульову ставку податку на доходи фізичних осіб віком до 26 років.

Як пише Польське радіо, коментуючи введення пільги, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив надію, що вона може допомогти затримати у Польщі молодь, а також заохотить емігрантів до повернення на батьківщину:

"Одне з головних завдань, які ми поставили перед собою кілька років тому, - щоб уже припинився відтік з Польщі молоді, молодої крові. Це особливо відчуває держава, суспільство, а також - економіка. Починаючи з моменту вступу Польщі в ЄС, постійну або тимчасову еміграцію обрало півтора мільйона чоловік. Сподіваюся, що в більшості випадків це не постійна еміграція. Я теж вірю, що наші програми заохотять багатьох до повернення".

Нульова ставка податку на доходи фізичних осіб у віці до 26 років є одним з пунктів "п'ятірки Качиньського", тобто пакету п'яти соціальних проектів - це розширена програма "Родина 500 плюс", виплата тринадцятої пенсії для пенсіонерів, створення мережі локальних автосполучень.

Нагадаємо, українці отримали 70% всіх дозволів на працевлаштування в Польщі в минулому році.

Більше новин про: Польща податок

Архів
Новини
Глава "Нафтогазу" отримав більше 1 млн гривень премії за кожен робочий день в 2018 році 12:15 Документ
Самогубство в поліцейській ділянці.
У Костянтинівці затриманий за грабіж застрелився з пістолета поліцейського 11:45
Гриневич в травні отримала зарплату майже в чотири рази більше окладу 11:15
"Північний потік-2" піде в обхід територіальних вод Данії 10:50
Гройсман три рази поспіль пропустив годину запитань до уряду 10:19 Документ
більше новин
Путін і Трамп. Скріншот: The White House/Twitter
Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні 10:40
Клімкін відповів Зеленському, що більше не буде йому допомагати боротися з РФ 18:31
Підвищення пенсій можуть скасувати: експерти пояснили, чому треба змінювати пенсійний закон 10:14
У кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство, - ЗМІ 15:40
Націоналісти чекають реакції Зеленського на зустріч Медведчука з лідерами сепаратистів 20:40
більше новин
Реалізація конституційних прав українців залежить від прийняття законів про всеукраїнські та місцеві референдуми, – Шлапак 15:50
Зеленський обурився, що МЗС без його відома відповів на ноту про повернення українських моряків 16:56
У кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство, - ЗМІ 15:40
Не лише із Зеленським: Меркель стало погано на зустрічі ще з одним президентом, але вона відмовилася від води 19:28
В Польщі ухвалили закон про нульову ставку податку на доходи фізосіб 09:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok