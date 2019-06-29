В Польщі ухвалили закон про нульову ставку податку на доходи фізосіб

Польський уряд ухвалив законопроект про нульову ставку податку на доходи фізичних осіб віком до 26 років.

Як пише Польське радіо, коментуючи введення пільги, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив надію, що вона може допомогти затримати у Польщі молодь, а також заохотить емігрантів до повернення на батьківщину:

"Одне з головних завдань, які ми поставили перед собою кілька років тому, - щоб уже припинився відтік з Польщі молоді, молодої крові. Це особливо відчуває держава, суспільство, а також - економіка. Починаючи з моменту вступу Польщі в ЄС, постійну або тимчасову еміграцію обрало півтора мільйона чоловік. Сподіваюся, що в більшості випадків це не постійна еміграція. Я теж вірю, що наші програми заохотять багатьох до повернення".

Нульова ставка податку на доходи фізичних осіб у віці до 26 років є одним з пунктів "п'ятірки Качиньського", тобто пакету п'яти соціальних проектів - це розширена програма "Родина 500 плюс", виплата тринадцятої пенсії для пенсіонерів, створення мережі локальних автосполучень.

Нагадаємо, українці отримали 70% всіх дозволів на працевлаштування в Польщі в минулому році.