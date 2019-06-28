Підвищення пенсій можуть скасувати: експерти пояснили, чому треба змінювати пенсійний закон

Частина українських пенсіонерів отримає з 1 липня підвищення пенсій. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів. Мова йде про ветеранів праці, які мали невелику зарплату і отримують мінімальну пенсію або трохи більше - тепер їм будуть платити не менше 2000 гривень, повідомляє "Сьогодні".

Пенсійні експерти вважають, що підвищувати невеликі пенсії треба не рішенням Кабміну, а зміною самого закону про пенсії. Нинішня ситуація, за словами фахівців, створює дискримінацію і ризики.

"Це не системне рішення проблеми. Формула розрахунку пенсій, прописана в законодавстві, не дозволяє підняти пенсії одним людям і не підняти іншим. Тобто в даному випадку мова може йти не про перерахунок, а тільки про цільові доплати з держбюджету, які можуть бути припинені в будь-який момент", - пояснив екс-заступник голови Пенсійного фонду Віктор Колбун.

З цим згодна і керівник Інституту цивільних свобод, а раніше експерт реанімаційного пакету реформ по пенсвопросам Галина Третьякова. На її думку, пенсії підвищувати потрібно, але не дискримінуючи при цьому інші категорії пенсіонерів, інакше в результаті вийде зрівнялівка.

"Я не проти політичної тези: людина працювала багато, а отримувала мало, треба їй допомогти. Але не аргументований вибір критеріїв "багато" або "мало". Той, хто відпрацював 35 років, - це, на думку Кабміну, багато, а 34 роки і 11 місяців - це мало. А нинішня формула розрахунку пенсій передбачає: чим людина більше працює, тим більше у неї пенсія", - зазначила Третьякова.

Як повідомляли Українські Новини, українці можуть отримати "13-ту пенсію" вже в цьому році.

Раніше Міністерство соцолитики ініціювало збільшення ролі стажу роботи, порівняно з розміром заробітної плати при нарахуванні пенсії тим пенсіонерам, які мають великий стаж роботи.