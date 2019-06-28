Зарплата по країні стала нижче: скільки у середньому заробляють українці

У той час, як у Східній Україні найбільші борги по зарплаті в країні, в травні середня заробітна плата зменшилася в порівнянні з квітнем на 0,3%, або на 30 гривень, до 10 239 гривень на місяць.\r\nПро це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.\r\nНайвищий рівень зарплат зареєстровано в Києві, де середня зарплата становить 15 157 гривень\/місяць.\r\nНайнижчий рівень зафіксовано у Чернівецькій області, де середня зарплата становить 7 819 гривень\/місяць.\r\nСередня заробітна плата населення України у травні, гривень:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nтравень\r\nтравень у % до квітня\r\n\r\n\r\nСередня\r\n10 239\r\n99,7\r\n\r\n\r\nСільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства\r\n8 683\r\n97,4\r\n\r\n\r\nПромисловість\r\n11 491\r\n99,2\r\n\r\n\r\n- Видобувна промисловість\r\n15 408\r\n92,0\r\n\r\n\r\n- з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу\r\n10 902\r\n100,8\r\n\r\n\r\n- Обробна промисловість\r\n9 838\r\n99,5\r\n\r\n\r\n- харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби\r\n7 552\r\n106,7\r\n\r\n\r\n- текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття\r\n9 151\r\n101,5\r\n\r\n\r\n- виробництво деревини та виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність\r\n15 292\r\n97,7\r\n\r\n\r\n- виробництво коксу, продуктів нафтопереробки\r\n11 336\r\n102,4\r\n\r\n\r\n- хімічне виробництво\r\n18 888\r\n95,5\r\n\r\n\r\n- виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів\r\n10 208\r\n100,6\r\n\r\n\r\n- виробництво гумових та пластмасових виробів, та інших неметалевих мінеральних виробів\r\n13 514\r\n99,3\r\n\r\n\r\n- металургія і обробка металу\r\n10 857\r\n103,0\r\n\r\n\r\n- производство компьютеров, электронной и оптической продукции\r\n13 255\r\n110,9\r\n\r\n\r\n- виробництво електричного та електронного обладнання\r\n9 942\r\n103,3\r\n\r\n\r\n- виробництво машин та обладнання\r\n9 835\r\n99,6\r\n\r\n\r\n- виробництво транспортного обладнання\r\n11 536\r\n103,7\r\n\r\n\r\n- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання\r\n10 810\r\n99,2\r\n\r\n\r\n- Поставки електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря\r\n12 805\r\n99,0\r\n\r\n\r\n- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами\r\n8 143\r\n102,2\r\n\r\n\r\nБудівництво\r\n9 234\r\n100,6\r\n\r\n\r\nТоргівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку\r\n10 474\r\n95,0\r\n\r\n\r\nТранспорт і зв'язок\r\n11 548\r\n101,2\r\n\r\n\r\nТимчасове розміщення та організація харчування\r\n6 773\r\n103,8\r\n\r\n\r\nІнформація та телекомунікації\r\n17 120\r\n83,4\r\n\r\n\r\nФінансова діяльність\r\n18 888\r\n95,2\r\n\r\n\r\nОперації з нерухомістю\r\n8 590\r\n104,8\r\n\r\n\r\nПрофесійна, наукова та технічна діяльність\r\n13 676\r\n94,9\r\n\r\n\r\nДіяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування\r\n8 473\r\n101,0\r\n\r\n\r\nДержавне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування\r\n13 850\r\n104,0\r\n\r\n\r\nОсвіта\r\n8 035\r\n106,2\r\n\r\n\r\nОхорона здоров'я та соціальна допомога\r\n6 915\r\n102,6\r\n\r\n\r\nМистецтво, спорт, розваги та відпочинок:\r\n8 383\r\n102,9\r\n\r\n\r\nНадання інших послуг\r\n8 854\r\n99,0\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко прогнозував середню заробітну плату в 10 тис. гривень до жовтня.\r\nУ квітні же середня заробітна плата збільшилася порівняно з березнем на 0,3%, або на 32 гривні, до 10 269 гривень на місяць.\r\nТим часом з'явився список найвигідніших професій в Україні з зарплатою вище 10 тисяч.