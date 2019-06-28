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28 червня 2019, пʼятниця, 08:00 9
Економіка 2019-06-28T08:00:04+03:00
Українські Новини
Зарплата по країні стала нижче: скільки у середньому заробляють українці

Зарплата по країні стала нижче: скільки у середньому заробляють українці

Гроші. Фото: bank.gov.ua
Гроші. Фото: bank.gov.ua

У той час, як у Східній Україні найбільші борги по зарплаті в країні, в травні середня заробітна плата зменшилася в порівнянні з квітнем на 0,3%, або на 30 гривень, до 10 239 гривень на місяць.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстровано в Києві, де середня зарплата становить 15 157 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксовано у Чернівецькій області, де середня зарплата становить 7 819 гривень/місяць.

Середня заробітна плата населення України у травні, гривень:

  травень травень у % до квітня
Середня 10 239 99,7
Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства 8 683 97,4
Промисловість 11 491 99,2
- Видобувна промисловість 15 408 92,0
- з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу 10 902 100,8
- Обробна промисловість 9 838 99,5
- харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби 7 552 106,7
- текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 9 151 101,5
- виробництво деревини та виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 15 292 97,7
- виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 11 336 102,4
- хімічне виробництво 18 888 95,5
- виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 10 208 100,6
- виробництво гумових та пластмасових виробів, та інших неметалевих мінеральних виробів 13 514 99,3
- металургія і обробка металу 10 857 103,0
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции 13 255 110,9
- виробництво електричного та електронного обладнання 9 942 103,3
- виробництво машин та обладнання 9 835 99,6
- виробництво транспортного обладнання 11 536 103,7
- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання 10 810 99,2
- Поставки електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 12 805 99,0
- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 8 143 102,2
Будівництво 9 234 100,6
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 10 474 95,0
Транспорт і зв'язок 11 548 101,2
Тимчасове розміщення та організація харчування 6 773 103,8
Інформація та телекомунікації 17 120 83,4
Фінансова діяльність 18 888 95,2
Операції з нерухомістю 8 590 104,8
Професійна, наукова та технічна діяльність 13 676 94,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 8 473 101,0
Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування 13 850 104,0
Освіта 8 035 106,2
Охорона здоров'я та соціальна допомога 6 915 102,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 8 383 102,9
Надання інших послуг 8 854 99,0

Як повідомляли Українські Новини, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко прогнозував середню заробітну плату в 10 тис. гривень до жовтня.

У квітні же середня заробітна плата збільшилася порівняно з березнем на 0,3%, або на 32 гривні, до 10 269 гривень на місяць.

Тим часом з'явився список найвигідніших професій в Україні з зарплатою вище 10 тисяч.

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