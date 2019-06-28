Кияни не повинні платити за воду, якої немає: що потрібно знати про гідравлічні випробування

З настанням літа у багатьох районах Києва періодично відключають гарячу воду, тарифи на яку підвищилися в кінці 2018 року. "Київтеплокомуненерго" щороку публікує графік планових відключень, які проводяться за гідравлічних випробувань. Українські Новини розкажуть, що таке гідравлічні випробування і що потрібно знати, щоб не переплачувати за послуги, яких немає.

"Гідравлічні випробування - обов'язкова процедура, яку необхідно проводити щороку в літній період, щоб перевірити і підготувати тепломережі та обладнання до посиленої роботи взимку, незалежно від того, нові труби чи старі. Випробування - єдиний спосіб, який дозволяє заздалегідь виявити "тонкі" місця тепломереж і значно зменшити кількість пошкоджень в опалювальний сезон", - пояснюється на сайті КМДА.

У разі пошкодження тепломережі проводяться ремонтні роботи. Під час випробувань ділянку трубопроводу, що тестується, відключають від загальної тепломережі і від подачі теплоносія на будівлі, щоб уникнути пошкоджень внутрішньобудинкових мереж. Тому на час гідравлічних випробувань постачання гарячої води припиняється.

Влада стверджує, що оплата за гарячу воду в період проведення гідравлічних випробувань не нараховується. Однак, треба враховувати, що, якщо в квартирі встановлено лічильник на гарячу воду, нарахування проводяться у відповідності з фактичними показаннями приладу обліку.

Тому, щоб не платити зайві гроші, потрібно на час проведення гідравлічних випробувань перекривати кран гарячої води у своїй квартирі.

Нагадаємо, раніше у Києві змінилися терміни передачі показань лічильників води.

Тим часом, мешканці багатоквартирних будинків отримали право сплачувати лише за фактично спожиті комунальні послуги.