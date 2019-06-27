Після того, як 18 червня 64-річній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель стало погано на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, 27 червня у неї знову стався напад тремтіння на зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером, повідомляє "Російська служба BBC".\r\nМеркель затрясло, вона намагалася стримати себе руками. Їй піднесли склянку води, але вона відмовилася.\r\nЯк повідомляє "BBC Україна", на відео видно, як Меркель стискає руку, коли її тіло трясе. Приблизно через дві хвилини вона вже виглядала нормально і потиснула руку новому міністру юстиції.\r\n\r\nМинулого разу Меркель трясло, коли вона стояла поруч з Зеленським на пекучому сонці. Тоді вона сказала, що їй стало легше, після того, як вона попила води.\r\nМеркель планує вилетіти до Японії на саміт G20, її також чекають жорсткі переговори в неділю, коли вона та інші лідери ЄС зустрінуться, щоб визначити кандидата на посаду президента Європейської комісії, який замінить Жана-Клода Юнкера.\r\nНімецький телеканал NTV повідомляє, що Меркель вже трясло в спеку під час візиту в Мексику в 2017 році, коли вона брала участь в офіційній церемонії.\r\nМеркель має репутацію надзвичайно витривалої людини.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, літак Меркель протаранив автомобіль в аеропорту. Також після 18 років лідерства Меркель залишила посаду голови ХДС.\r\nКрім того, ТОП-100 найвпливовіших жінок за версією Forbes очолила Ангела Меркель.\r\nТим часом Меркель назвала причини відходу з політики.