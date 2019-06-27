Не лише із Зеленським: Меркель стало погано на зустрічі ще з одним президентом, але вона відмовилася від води

Після того, як 18 червня 64-річній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель стало погано на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, 27 червня у неї знову стався напад тремтіння на зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером, повідомляє "Російська служба BBC".

Меркель затрясло, вона намагалася стримати себе руками. Їй піднесли склянку води, але вона відмовилася.

Як повідомляє "BBC Україна", на відео видно, як Меркель стискає руку, коли її тіло трясе. Приблизно через дві хвилини вона вже виглядала нормально і потиснула руку новому міністру юстиції.

Минулого разу Меркель трясло, коли вона стояла поруч з Зеленським на пекучому сонці. Тоді вона сказала, що їй стало легше, після того, як вона попила води.

Меркель планує вилетіти до Японії на саміт G20, її також чекають жорсткі переговори в неділю, коли вона та інші лідери ЄС зустрінуться, щоб визначити кандидата на посаду президента Європейської комісії, який замінить Жана-Клода Юнкера.

Німецький телеканал NTV повідомляє, що Меркель вже трясло в спеку під час візиту в Мексику в 2017 році, коли вона брала участь в офіційній церемонії.

Меркель має репутацію надзвичайно витривалої людини.

Як повідомляли Українські Новини, літак Меркель протаранив автомобіль в аеропорту. Також після 18 років лідерства Меркель залишила посаду голови ХДС.

Крім того, ТОП-100 найвпливовіших жінок за версією Forbes очолила Ангела Меркель.

Тим часом Меркель назвала причини відходу з політики.