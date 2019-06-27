У Східній Україні найбільші борги по зарплаті в країні, - Держслужба статистики

Станом на 1 червня 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати збільшилася на 3,9% порівняно з 1 травня до 2 718,345 млн гривень.\r\nПро це сказано в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.\r\nНайбільшу заборгованість із виплати заробітної плати на 1 червня було зафіксовано в Донецькій області - 507,658 млн гривень, Луганській - 456,598 млн гривень і Харківській - 295,156 млн гривень.\r\nДані наведено без урахування анексованого Росією Криму та Севастополя і частини зони проведення АТО.\r\nЗаборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 червня 2019 року:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nНа 1 червня 2019 року, млн гривень\r\nв % до 01.05.2019\r\n\r\n\r\nВсього\r\n2 718,345\r\n103,9\r\n\r\n\r\nСільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства\r\n20,594\r\n94,3\r\n\r\n\r\nПромисловість\r\n2 158,131\r\n105,0\r\n\r\n\r\n- Видобувна промисловість\r\n602,203\r\n114,5\r\n\r\n\r\n- Обробна промисловість\r\n1 422,773\r\n101,5\r\n\r\n\r\n- Поставки електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря\r\n16,043\r\n125,6\r\n\r\n\r\n- водопостачання; каналізація, поводження з відходами\r\n117,111\r\n103,0\r\n\r\n\r\nБудівництво\r\n66,031\r\n94,2\r\n\r\n\r\nТоргівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку\r\n44,587\r\n101,4\r\n\r\n\r\nТранспорт і зв'язок\r\n185,025\r\n104,2\r\n\r\n\r\nТимчасове розміщення та організація харчування\r\n0,601\r\n164,7\r\n\r\n\r\nІнформація та телекомунікації\r\n6,672\r\n112,7\r\n\r\n\r\nФінансова діяльність\r\n17,357\r\n94,7\r\n\r\n\r\nОперації з нерухомістю\r\n58,038\r\n100,1\r\n\r\n\r\nПрофесійна, наукова та технічна діяльність\r\n119,677\r\n92,9\r\n\r\n\r\nДіяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування\r\n10,079\r\n117,3\r\n\r\n\r\nДержавне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування\r\n4,712\r\n124,4\r\n\r\n\r\nОсвіта\r\n8,802\r\n115,7\r\n\r\n\r\nОхорона здоров'я та соціальна допомога\r\n15,801\r\n116,0\r\n\r\n\r\nМистецтво, спорт, розваги та відпочинок:\r\n1,958\r\n105,7\r\n\r\n\r\nНадання інших послуг\r\n0,283\r\n90,4\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на 1 травня 2019 року заборгованість по виплаті заробітної плати збільшилася на 6,2% порівняно з 1 квітня до 2 615,391 млн гривень. У березні же Україна зменшила борг за невиплату зарплат.\r\nТим часом віце-прем'єр-міністр Павло Розенко прогнозував середню заробітну плату в 10 тис. гривень до жовтня.