У Східній Україні найбільші борги по зарплаті в країні, - Держслужба статистики

Станом на 1 червня 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати збільшилася на 3,9% порівняно з 1 травня до 2 718,345 млн гривень.

Про це сказано в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найбільшу заборгованість із виплати заробітної плати на 1 червня було зафіксовано в Донецькій області - 507,658 млн гривень, Луганській - 456,598 млн гривень і Харківській - 295,156 млн гривень.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму та Севастополя і частини зони проведення АТО.

Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 червня 2019 року:

На 1 червня 2019 року, млн гривень в % до 01.05.2019 Всього 2 718,345 103,9 Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства 20,594 94,3 Промисловість 2 158,131 105,0 - Видобувна промисловість 602,203 114,5 - Обробна промисловість 1 422,773 101,5 - Поставки електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 16,043 125,6 - водопостачання; каналізація, поводження з відходами 117,111 103,0 Будівництво 66,031 94,2 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 44,587 101,4 Транспорт і зв'язок 185,025 104,2 Тимчасове розміщення та організація харчування 0,601 164,7 Інформація та телекомунікації 6,672 112,7 Фінансова діяльність 17,357 94,7 Операції з нерухомістю 58,038 100,1 Професійна, наукова та технічна діяльність 119,677 92,9 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 10,079 117,3 Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування 4,712 124,4 Освіта 8,802 115,7 Охорона здоров'я та соціальна допомога 15,801 116,0 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 1,958 105,7 Надання інших послуг 0,283 90,4

Як повідомляли Українські Новини, на 1 травня 2019 року заборгованість по виплаті заробітної плати збільшилася на 6,2% порівняно з 1 квітня до 2 615,391 млн гривень. У березні же Україна зменшила борг за невиплату зарплат.

Тим часом віце-прем'єр-міністр Павло Розенко прогнозував середню заробітну плату в 10 тис. гривень до жовтня.