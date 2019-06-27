В.о. голови СБУ Баканов не буде письмово звітувати перед Зеленським про перші результати роботи, – Офіс Президента

В.о. голови СБУ Баканов не буде письмово звітувати перед Зеленським про перші результати роботи, – Офіс Презид

Вимога Президента України Володимира Зеленського до виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України (СБУ) Івана Баканова "через 2 тижні звітувати про перші результати роботи" не передбачає надання письмового звіту з боку останнього.

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента на інформаційний запит Українських Новин.

Зокрема, у Зеленського вважають, що мова йде про відданий главою держави наказ військовослужбовцю Баканову. "Законодавство не передбачає обов'язкового письмового звіту про виконання наказу", - йдеться у відповіді.

Українські Новини зверталися до Офісу Президента України та СБУ з проханням надати копію звіту Баканова на виконання даного раніше Президентом України доручення після закінчення встановленого у дорученні терміну його виконання.

Як повідомлялося раніше, Президент Володимир Зеленський доручив першому заступнику глави СБУ, виконуючому обов'язки глави СБУ Івану Баканову посилити боротьбу з контрабандою. Зустріч пройшла 3 червня 2019 року.

Зеленський вимагав від т.в.о. глави СБУ через 2 тижні відзвітувати про перші результати роботи, - йшлося в повідомленні президентської прес-служби.