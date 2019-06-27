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27 червня 2019, четвер, 10:43 15
Вибори 2019-06-27T11:45:02+03:00
Українські Новини
"Голос" просить ЦВК скасувати реєстрацію кандидатом-мажоритарником Огнева

"Голос" просить ЦВК скасувати реєстрацію кандидатом-мажоритарником Огнева

Політична партія "Голос" просить Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію кандидата в депутати Верховної Ради на позачергових виборах 21 липня по №121 мажоритарному округу у Львівській області Дмитра Огнєва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії в її мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Партія #Голос відкликає кандидата в народні депутати в одномандатному окрузі №121 у Львівській області Дмитра Огнева. Таке рішення прийняв номінаційний комітет за результатами внутрішньої перевірки, після того, як в партію звернулася низка журналістів-розслідувачів та активістів", - написано в ньому.

За результатами перевірки з'ясувалося, що Огнев схильний ставити власний інтерес вище за результат командної роботи, що суперечить одному з дев'яти критеріїв, за якими партія висуває своїх кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, 26 червня ЦВК зареєструвала виборчі списки 21 політичної партії і 3 171 кандидата в депутати Верховної Ради на позачергові вибори 21 липня.

45,3% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 12,1% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,4% - за партію "Голос" 7,2% - "Європейську солідарність", 7% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" на виборах Верховної Ради.

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