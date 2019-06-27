День Конституції-2019: де провести святкові вихідні в Києві

Завтра, 28 червня, будуть відзначати 23-ту річницю Конституції України. До свята щорічно у містах влаштовуються заходи. У КМДА затвердили заходи в Києві: в столиці вже відбувся концерт 26 червня "Моя держава - вільна Україна", тривають просвітницькі заходи серед дитячих таборів, а також очікується ряд інших.\r\nПро те, куди піти в святкові вихідні в Києві, розкажуть Українські Новини.\r\n27 червня\r\nСьогодні пройде культурно-мистецький проект "Україна - це ми!" біля будівлі Печерського районної державної адміністрації, вул. Омеляновича-Павленка, 15.\r\nТакож 27 червня в Голосіївському парку культури та відпочинку імені М. Т. Рильського проведуть легкоатлетичний пробіг "Україна - моя рідна країна".\r\nКрім цього, організовано перегляд кінофільмів "Історія української Конституції", "Прийняття Конституції України", "Пилип Орлик. Пакти і Конституції" в закладах професійно-технічної освіти м. Києва, а також покладання квітів до пам'ятника Михайлу Грушевському.\r\n28 червня\r\nУ всіх районах столиці передбачені урочисті заходи за участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості.\r\nПо традиції, в День Конституції відбудеться церемонія покладання квітів до пам'ятника гетьману Пилипу Орлику, а також до пам'ятників і пам'ятних знаків видатним історичним діячам українського державотворення у всіх районах Києва.\r\nБіля Арки дружби народів у Центральному парку культури і відпочинку 28 червня триватиме патріотичний захід "Перемога нескорених". А також буде проведена пішохідна екскурсія "Володимирський шлях Михайла Грушевського".\r\nДо 30 червня\r\nУ центральних і районних бібліотеках проходять культурні заходи, спрямовані на поширення інформації про історію конституціоналізму та виховання поваги до Основного Закону України, які триватимуть до 30 червня.\r\nЗ 26 по 30 червня пройдуть покази науково-пізнавальних фільмів "Історія прав людини", "Молодь за права людини" в дитячих спеціалізованих кінотеатрах "Старт", "Факел", "Луч".\r\nТакож протягом червня проходить виставка архівних документів "До Дня Конституції України" в читальному залі Державного архіву м. Київ.\r\nДо 2 липня\r\nУже з 20 червня можна відвідати приурочену до річниці фотовиставку в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" до 2 липня.\r\nДо 20 серпня\r\nНа Майдані Незалежності з 24 червня до 20 серпня триватиме виставковий проект "Століття незламних".\r\nСеред інших заходів, що проводяться у Києві в свято, можна відзначити пікнік на Співочому полі. Організатори обіцяють гостям страви, приготовані на грилі, за рецептами різних країн світу, а також оригінальні напої та музичну складову: будуть представлені кавер-групи і популярні українські артісти.\r\nТакож буде проходити ряд заходів на ВДНГ з виставками мистецтва, частуваннями та різноманітними напоями, майстер-класами, цирковими перформансами, музикантами і масштабними декораціями.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, День Конституції принесе українцям довгоочікуване свіже повітря.\r\nКрім того, до свята передбачений вихідний.