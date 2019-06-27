День Конституції-2019: де провести святкові вихідні в Києві

Завтра, 28 червня, будуть відзначати 23-ту річницю Конституції України. До свята щорічно у містах влаштовуються заходи. У КМДА затвердили заходи в Києві: в столиці вже відбувся концерт 26 червня "Моя держава - вільна Україна", тривають просвітницькі заходи серед дитячих таборів, а також очікується ряд інших.

Про те, куди піти в святкові вихідні в Києві, розкажуть Українські Новини.

27 червня

Сьогодні пройде культурно-мистецький проект "Україна - це ми!" біля будівлі Печерського районної державної адміністрації, вул. Омеляновича-Павленка, 15.

Також 27 червня в Голосіївському парку культури та відпочинку імені М. Т. Рильського проведуть легкоатлетичний пробіг "Україна - моя рідна країна".

Крім цього, організовано перегляд кінофільмів "Історія української Конституції", "Прийняття Конституції України", "Пилип Орлик. Пакти і Конституції" в закладах професійно-технічної освіти м. Києва, а також покладання квітів до пам'ятника Михайлу Грушевському.

28 червня

У всіх районах столиці передбачені урочисті заходи за участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості.

По традиції, в День Конституції відбудеться церемонія покладання квітів до пам'ятника гетьману Пилипу Орлику, а також до пам'ятників і пам'ятних знаків видатним історичним діячам українського державотворення у всіх районах Києва.

Біля Арки дружби народів у Центральному парку культури і відпочинку 28 червня триватиме патріотичний захід "Перемога нескорених". А також буде проведена пішохідна екскурсія "Володимирський шлях Михайла Грушевського".

До 30 червня

У центральних і районних бібліотеках проходять культурні заходи, спрямовані на поширення інформації про історію конституціоналізму та виховання поваги до Основного Закону України, які триватимуть до 30 червня.

З 26 по 30 червня пройдуть покази науково-пізнавальних фільмів "Історія прав людини", "Молодь за права людини" в дитячих спеціалізованих кінотеатрах "Старт", "Факел", "Луч".

Також протягом червня проходить виставка архівних документів "До Дня Конституції України" в читальному залі Державного архіву м. Київ.

До 2 липня

Уже з 20 червня можна відвідати приурочену до річниці фотовиставку в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" до 2 липня.

До 20 серпня

На Майдані Незалежності з 24 червня до 20 серпня триватиме виставковий проект "Століття незламних".

Серед інших заходів, що проводяться у Києві в свято, можна відзначити пікнік на Співочому полі. Організатори обіцяють гостям страви, приготовані на грилі, за рецептами різних країн світу, а також оригінальні напої та музичну складову: будуть представлені кавер-групи і популярні українські артісти.

Також буде проходити ряд заходів на ВДНГ з виставками мистецтва, частуваннями та різноманітними напоями, майстер-класами, цирковими перформансами, музикантами і масштабними декораціями.

Як повідомляли Українські Новини, День Конституції принесе українцям довгоочікуване свіже повітря.

Крім того, до свята передбачений вихідний.