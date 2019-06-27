Кандидат у нардепи від "Голосу" Юрчишин не вважає концертний тур Вакарчука агітацією

Колишній голова правління антикорупційної громадської організації Transparency International Ukraine, який раніше критикував Володимира Зеленського в ході президентських виборів, а тепер є заступником голови партії "Голос" і кандидатом в народні депутати під №7 у виборчому списку "Голосу" Ярослав Юрчишин заявив, що музичний концертний тур Святослава Вакарчука не є агітацією.

Про це Юрчишин сказав в інтерв'ю руху "Чесно".

Команда партії "Голос" намагається уникнути обвинувачень у незаконній політичній агітіаціі в ході концертного туру Святослава Вакарчука та музичного гурту "Океан Ельзи". Для цього кожен концерт Вакарчука з "Океаном Ельзи" ділять на 2 частини: політичну і музичну, що не скасовує саму по собі агітацію за партію "Голос".

Юридична грань між агітацією та безкоштовними (благодійними) концертами, які проводяться в ході виборчої компанії, досить тонка. У свою чергу, Вакарчук стверджує, що концерти, на його думку, не можна вважати підкупом, оскільки під час них не проводиться пряма агітація.

"Зараз ми знайшли наступне рішення, порадившись з юристами: під час туру, який буде елементом політичної агітації після офіційної реєстрації в ЦВК, ми на жодному концерті не закликатимемо за когось голосувати, ми лише роз'яснюємо позицію партії "Голос", - сказав Юрчишин.

Фото: facebook.com/Shkval.zb

Як зазначив заступник голови політсили, 1-а частина кожного концерту в ході туру є політичною - вона триває близько 2 годин: з забрендованою сценою, назвами, символікою партії тощо. А в 2-й частини, після завершення агітації, вся партійна символіка прибирається і проходить сам концерт "Океану Ельзи".

16 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення партії "Голос" і намір балотуватися до Верховної Ради України.

8 червня партія "Голос" оприлюднила виборчий список.

Після цього голова партії Вакарчук оголосив, що відправляється разом з "Океаном Ельзи" у музичне турне Україною.

Нагадаємо, 10 лютого 2019 року Громадянська мережа "Опора" заявила, що безкоштовні концерти Володимира Зеленського можна розцінювати як підкуп виборців, оскільки артист є кандидатом в Президенти.

"У факті організації безкоштовного концерту можуть проглядатися ознаки порушення правил проведення виборчої кампанії з боку кандидата Зеленського", - зазначив координатор спостереження за виборами "Опори" Ярослав Гулан.

"Кандидату заборонено надавати виборцю на пільгових умовах товари або послуги та при цьому згадувати його ім'я. Проведення безкоштовного концерту за участю кандидата в Президенти може сприйматися саме як надання виборцю послуг, а це вже містить ознаки підкупу виборців", - підкреслив представник "Опори".

Як повідомлялося раніше, Юрчишин не виключає можливість створення в парламенті коаліції партій "Голос" та "Слуга народу".

Раніше Юрчишин сказав про Зеленського: "Незалежного кандидата в Президенти актора Володимира Зеленського не існує - це рукотворний образ, який буде відображати ті посили та меседжі, які йому скажуть".