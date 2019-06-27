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27 червня 2019, четвер, 07:45 16
Зовнішня політика 2019-06-27T09:15:01+03:00
Українські Новини
В Україну заборонили ввозити ще 2 російські книги

В Україну заборонили ввозити ще 2 російські книги

Книги. Фото: politeka.net
Книги. Фото: politeka.net

У той час, як у Росії заявили, що обмежили 30% товарообігу з Україною, Державний комітет з питань телебачення та радіомовлення заборонив ввезення в Україну ще двох російських книг.

Про це сказано в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

"Не дозволено ввозити книгу Алана Аксельрода "Все, що мені відомо про бізнес, я дізнався, граючи в "монополію" (видавець - ТОВ "Издательство "Добрая книга", м.Москва), в якій рекламується видання, яке не дозволене раніше до ввезення в Україні через присутність у тексті пропагандистських гасел держави-агресора", - сказано в ньому.

Також заборонено ввезення книги Д. Хейвуд "Люди Півночі. Історія вікінгів 793-1241" московського видавництва ТОВ "Альпина нон-фікшн", оскільки кілька сторінок цього видання присвячені історії Київської Русі, яку автор трактує з позиції політично заангажованої сучасної російської історіографії.

Зокрема, Київську Русь він називає Росією, а київських князів - російськими; історія Київської Русі в його уявленні - це історія Російської держави.

Імпортери намір завезти по 5 000 примірників цих двох видань.

У цілому станом на сьогодні Держкомтелерадіо надало 3 490 відмов у видачі дозволів на ввезення друкованої продукції з Росії та тимчасово окупованих територій.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення ініціював застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти російських видавництв, які видають продукцію антиукраїнського змісту.

Також в Україну заборонили ввезення ще 13 пропагандистських книг із РФ. Крім того, в День бармена в Україну заборонили ввезення книжки про самогоні вино.

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