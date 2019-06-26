Стан здоров'я засудженого в Криму українця Панова різко погіршився

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє про погіршення стану здоров'я засудженого в анексованому Росією Криму українця Євгена Панова.\r\nПро це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nОмбудсмен написала, що до неї звернувся брат Панова і повідомив, що адвокат ув'язненого приголомшений його станом здоров'я.\r\nАдвокат передав, що Євген скаржиться на погіршення зору, головні болі та проблеми із зубами.\r\nЙому не надають вчасно медичну допомогу, а також годують із проміжками в 15 годин.\r\nКрім того, йому заборонили отримувати новини і утримують в інформаційній ізоляції.\r\nДенісова звернулася до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з проханням забезпечити дотримання прав Панова, а також надати йому належну медичну допомогу офтальмолога, окуліста, невролога і стоматолога.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Президенту Володимиру Зеленському призначити Павлу Грибу, Миколі Карпюку, Станіславу Клиху, Олександрові Кольченку, Євгену Панову і ще 6 політв'язням стипендії імені Левка Лук'яненка.