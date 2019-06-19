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19 июня 2019, среда, 15:57 212
Кабмин 2019-06-19T17:45:02+03:00
Українські Новини
Клых, Карпюк, Кольченко и еще 8 политзаключенных будут получать ежемесячную стипендию свыше 5 тыс. гривен

Клых, Карпюк, Кольченко и еще 8 политзаключенных будут получать ежемесячную стипендию свыше 5 тыс. гривен

Клых и Карпюк. Фото: obozrevatel.com
Клых и Карпюк. Фото: obozrevatel.com

Кабинет Министров предлагает Президенту Владимиру Зеленскому назначить Павлу Грибу, Николаю Карпюку, Станиславу Клыху, Олександру Кольченко, Евгению Панову и еще 6 политзаключенным стипендии имени Левка Лукьяненко.

Об этом говорится в проекте указа Президента, утвержденного на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Так, Алексею Бессарабову, Валентину Выговскому, Павлу Грибу, Владимиру Дудке, Николаю Карпюку, Олександру Кольченко, Станиславу Клыху, Евгению Панову, Алексепю Сизоновичу предлагается назначить премии в период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения.

При этом премии на один год предлагается назначить Геннадию Афанасьеву и Юрию Яценко.

Отмечается, что финансирование стипендий будет проводится по бюджетной программе Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, однако не уточняется, какая сумма расходов потребуется на выплату стипендий.

Согласно сообщению министерства, стипендия выплачивается в размере трех прожиточных минимумов (по состоянию на 19 июня - 5 763 гривны).

В год Президент может назначить до 100 таких премий.

Как сообщали Українськi Новини, в мае Президент Петр Порошенко назначил государственные стипендии имени Левка Лукьяненко 6 незаконно задержанным и осужденным Россией украинцам.

В марте суд в России приговорил к 6 годам лишения свободы гражданина Украины Павла Гриба.

Больше новостей о: Кабмин Стипендии Левко Лукьяненко Афанасьев Николай Карпюк Александр Кольченко Станислав Клых Евгений Панов Павел Гриб

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