Брати Клички відібрали будинок у киян для складу та кухні власного готелю в центрі Києва, - ЗМІ

У центрі Києва владі фактично вдалося вкрасти цілий особняк в центрі столиці. Причому зробити це двічі. Спочатку - у бізнес-леді, яка повинна зробити там реконструкцію. Нібито для громади. А потім - вже у громади.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Підприємниця Лариса Гетьман-Гнидунец стверджує, що приміщення поруч з готелем Кличка виявилося занадто привабливою, щоб втриматися від захоплення.

У 2005 році вона та її фірма "Капітал" перемагає в інвестиційному конкурсі на реконструкцію будівлі на вулиці Богдана Хмельницького в центрі Києва. Згідно з умовами, Лариса, як інвестор, повинна знести старий триповерховий будинок, побудувати новий, і передати частину приміщень місту. Але, насамперед, потрібно оформити ділянку під забудову.

Тим часом Лариса дізнається, що поруч з отриманим будівлею розташувалася будмайданчик братів Кличків. І саме на ньому виріс готель молодшого брата-боксера з інтригуючою назвою – 11 mirrors.

Ділянка Лариси зацікавив Кличко ще тоді. Старший брат навіть вів переговори про викуп. Мова йшла про мільйони доларів. Очевидно, тому переговори і не закінчувалися успіхом. Тим часом готель виріс і зацікавленість у будиночку для молодшого брата-боксера стала очевидною. А тут приспіла нарешті сесія Київради щодо земельного питання Лариси.

"У 2013 році, в грудні місяці, ми дізналися, що якась невідома компанія "Альтернатива" отримала без конкурсу наше приміщення, яке місто мало передати нам. Отримала без конкурсу під бібліотеку", - розповідає Лариса. Лариса - чинний переможець інвестиційного конкурсу - зрозуміла, що її будинок просто вкрали. Київська міська рада без всякого конкурсу передає триповерхівку невідомої компанії "Альтернатива" в оренду.

Звичайно, юристи Лариси проаналізували, хто за тією "Альтернативою" стоїть. Тоді вперше спливло прізвище - Кличко.

Нагадаємо, Кличко дозволив побудувати серію дев'ятиповерхівок біля Кирилівської церкви британцеві Визельману.