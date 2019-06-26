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26 червня 2019, середа, 18:25 7
Судова влада 2019-06-26T19:00:01+03:00
Українські Новини
Дострокове зняття судимості з екс-депутата Лозінського визнали законним

Дострокове зняття судимості з екс-депутата Лозінського визнали законним

Віктор Лозінський. Фото: zn.ua
Віктор Лозінський. Фото: zn.ua

Київський апеляційний суд визнав законним дострокове зняття судимості судимості з колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозінського, засудженого за причетність до вбивства жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в суді.

Він зазначив, що в середу, 26 червня, колегія суддів під головуванням судді Ольги Капічон розглянула апеляційну скаргу прокуратури на зняття судимості з екс-депутата.

"Рішення суду першої інстанції залишено без змін. Апеляційну скаргу не задоволено", - сказало джерело.

Таким чином, рішення про дострокове зняття судимості з Лозінського набуло чинності в середу, 26 червня.

Як повідомляли Українськi Новини, в квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі за вбивство місцевого жителя Валерія Олійника в Кіровоградській області.

Олійник загинув 16 червня 2009 року в результаті зіткнення на території мисливських угідь з депутатом Ради, а також бувшими тоді прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальским.

Весной 2012 Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок Лозінському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення свободи.

В березні 2013 року Вищий спецсуд ще раз пом'якшив вирок, знизивши термін тюремного ув'язнення до 10 років.

У квітні 2016 Лозінський достроков вийшов з колонії за умовно-достроковим звільненням.

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