Суд досрочно снял судимость с экс-депутата Лозинского

Суд досрочно снял судимость с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, осужденного за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Экс-депутат обратился в суд с заявлением, в котором он просит снять с него судимость по приговору Днепровского районного суда Киева от 20 апреля 2011 года, измененного определением Апелляционного суда Киева от 26 март 2012 года и постановлением Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 1 марта 2013 года.

Лозинский отметил, что хоть действующим законодательством и запрещается досрочное снятие судимости с осужденных за тяжкие преступления, но он не может подпадать под эту норму, так как она не имеет обратного действия во времени и была принята позже, чем он получил приговор суда.

Прокурор в судебном заседании возражал относительно удовлетворения ходатайства о снятии судимости, ссылался на необоснованность ходатайства и отсутствие оснований, обуславливающих досрочное снятие судимости.

Суд стал на сторону экс-депутата, отметив, что с момента его освобождения из колонии прошло около 3 лет, то есть согласно норм ранее действовавшего законодательства, он отбыл более половины из необходимого срока (6 лет) для рассмотрения вопроса о снятии судимости.

Суд отметил, что Лозинский после освобождения с апреля 2016 года занимается созданием новых предприятий в сфере сельского хозяйства.

"Согласно характеристики Голованевского поселкового совета Кировоградской области от 15.03.2019 года Лозинский с 07.04.2016 года зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, им была создана агрофирма «Отечество-Агро», также он является основателем и владельцем еще нескольких предприятий на территории Голованевского района. За это время неоднократно предоставлял волонтерскую помощь бойцам и зоне АТО, за что имеет многочисленные благодарности от благотворительных фондов, Национального союза ветеранов и участников боевых действий в зоне АТО, военного комиссара Волновахского районного военкомата", - сказано в материалах суда.

Также подчеркивается, что экс-депутат неоднократно оказывал благотворительную помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам, семьям погибшим в зоне АТО и в войне в Афганистане, активно участвует в работе ветеранских организаций района, постоянно предоставляя им материальную поддержку.

Такие обстоятельства, по мнению суда, дают основания считать, что осужденный после отбытия наказания в виде лишения свободы своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.

Учитывая это в мае текущего года суд досрочно снял судимость Лозинского.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы за убийство местного жителя Валерия Олийныка в Кировградской области.

Олийнык погиб 16 июня 2009 года в результате столкновения на территории охотничьих угодий с депутатом Рады, а также бывшими тогда прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.

В марте 2013 года Высший спецсуд еще раз смягчил приговор, снизив срок тюремного заключения до 10 лет.

В апреле 2016 года Лозинский досрочно вышел из колонии по условно-досрочному освобождению.