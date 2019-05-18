Суд досрочно снял судимость с экс-депутата Лозинского

Суд досрочно снял судимость с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, осужденного за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nЭкс-депутат обратился в суд с заявлением, в котором он просит снять с него судимость по приговору Днепровского районного суда Киева от 20 апреля 2011 года, измененного определением Апелляционного суда Киева от 26 март 2012 года и постановлением Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 1 марта 2013 года.\r\nЛозинский отметил, что хоть действующим законодательством и запрещается досрочное снятие судимости с осужденных за тяжкие преступления, но он не может подпадать под эту норму, так как она не имеет обратного действия во времени и была принята позже, чем он получил приговор суда.\r\nПрокурор в судебном заседании возражал относительно удовлетворения ходатайства о снятии судимости, ссылался на необоснованность ходатайства и отсутствие оснований, обуславливающих досрочное снятие судимости.\r\nСуд стал на сторону экс-депутата, отметив, что с момента его освобождения из колонии прошло около 3 лет, то есть согласно норм ранее действовавшего законодательства, он отбыл более половины из необходимого срока (6 лет) для рассмотрения вопроса о снятии судимости.\r\nСуд отметил, что Лозинский после освобождения с апреля 2016 года занимается созданием новых предприятий в сфере сельского хозяйства.\r\n"Согласно характеристики Голованевского поселкового совета Кировоградской области от 15.03.2019 года Лозинский с 07.04.2016 года зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, им была создана агрофирма «Отечество-Агро», также он является основателем и владельцем еще нескольких предприятий на территории Голованевского района. За это время неоднократно предоставлял волонтерскую помощь бойцам и зоне АТО, за что имеет многочисленные благодарности от благотворительных фондов, Национального союза ветеранов и участников боевых действий в зоне АТО, военного комиссара Волновахского районного военкомата", - сказано в материалах суда.\r\nТакже подчеркивается, что экс-депутат неоднократно оказывал благотворительную помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам, семьям погибшим в зоне АТО и в войне в Афганистане, активно участвует в работе ветеранских организаций района, постоянно предоставляя им материальную поддержку.\r\nТакие обстоятельства, по мнению суда, дают основания считать, что осужденный после отбытия наказания в виде лишения свободы своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.\r\nУчитывая это в мае текущего года суд досрочно снял судимость Лозинского.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы за убийство местного жителя Валерия Олийныка в Кировградской области.\r\nОлийнык погиб 16 июня 2009 года в результате столкновения на территории охотничьих угодий с депутатом Рады, а также бывшими тогда прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским.\r\nВесной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.\r\nВ марте 2013 года Высший спецсуд еще раз смягчил приговор, снизив срок тюремного заключения до 10 лет.\r\nВ апреле 2016 года Лозинский досрочно вышел из колонии по условно-досрочному освобождению.