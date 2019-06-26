Держборг в травні скоротився на $1,4 млрд

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України, після зростання у квітні на $1 млрд, в травні скоротився в доларовому еквіваленті на 1,79%, або на 1,44 млрд доларів до 78,39 млрд доларів (станом на 31 травня) порівняно з попереднім місяцем.\r\nПро це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.\r\nДержавний і гарантований державою борг на кінець травня 2019 року становив 2 106,49 млрд гривень, або 78,39 млрд доларів проти 2 124,80 млрд гривень, або 79,82 млрд доларів місяцем раніше.\r\nЗагальний розмір прямого держборгу станом на 31 травня становив 1 831,53 млрд гривень (68,16 млрд доларів) проти 1 845,55 млрд гривень (69,33 млрд доларів) місяцем раніше.\r\nПри цьому прямий зовнішній борг за місяць скоротився з 40,14 млрд до 38,87 млрд доларів.\r\nПрямий внутрішній борг збільшився на 9,98 млрд гривень до 787,11 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті зріс на 0,1 млрд доларів до 29,29 млрд доларів).\r\nГарантований державою борг на 31 травня становив 274,96 млрд гривень, або 10,23 млрд доларів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України за підсумками 2018 року виріс на 2,6%, або на 2,02 млрд доларів до 78,32 млрд доларів.\r\nМіністерство фінансів у січні-квітні залучило до державного бюджету 91,4 млрд гривень, 1,5 млрд доларів і 41 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).\r\nУ квітні міжнародні резерви скоротилися на 0,5% до 20,5 млрд доларів.