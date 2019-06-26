підписатися на розсилку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
26 червня 2019, середа, 18:00 19
Економіка 2019-06-26T19:45:01+03:00
Українські Новини
Держборг в травні скоротився на $1,4 млрд

Держборг в травні скоротився на $1,4 млрд

Держборг України. Фото: 24 Канал
Держборг України. Фото: 24 Канал

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України, після зростання у квітні на $1 млрд, в травні скоротився в доларовому еквіваленті на 1,79%, або на 1,44 млрд доларів до 78,39 млрд доларів (станом на 31 травня) порівняно з попереднім місяцем.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець травня 2019 року становив 2 106,49 млрд гривень, або 78,39 млрд доларів проти 2 124,80 млрд гривень, або 79,82 млрд доларів місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 травня становив 1 831,53 млрд гривень (68,16 млрд доларів) проти 1 845,55 млрд гривень (69,33 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць скоротився з 40,14 млрд до 38,87 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг збільшився на 9,98 млрд гривень до 787,11 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті зріс на 0,1 млрд доларів до 29,29 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 31 травня становив 274,96 млрд гривень, або 10,23 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України за підсумками 2018 року виріс на 2,6%, або на 2,02 млрд доларів до 78,32 млрд доларів.

Міністерство фінансів у січні-квітні залучило до державного бюджету 91,4 млрд гривень, 1,5 млрд доларів і 41 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

У квітні міжнародні резерви скоротилися на 0,5% до 20,5 млрд доларів.

Більше новин про: Держборг України держборг

Архів
Новини
МЗС висловив протест Росії через невиконання рішення Морського трибуналу 19:18
Нардепу Святашу заборонили виїзд за кордон, його бізнес-партнеру екс-нардепу Полякову вручили підозру в шахрайстві, – ЗМІ 19:10
Корупція і перевищення влади: ДБР розслідує 8 кримінальних справ проти Порошенка 18:50
Дострокове зняття судимості з екс-депутата Лозінського визнали законним 18:25
Держборг в травні скоротився на $1,4 млрд 18:00
більше новин
У Житомиробленерго заявили, що з 1 липня буде скасовано нічний тариф на електроенергію, але інші не підтверджують 19:48 Доповнено
Юридичний тиск на Росію - це найефективніша стратегія перемоги, - Сенченко 10:56
Держава має контролювати митницю та податки, щоб всі підприємці були в рівних умовах, - Василь Хмельницький 09:48
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів, - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
Українська делегація в ПАРЄ не отримала підтримки з боку АП і Зеленського, - Геращенко 23:45
більше новин
Українська делегація в ПАРЄ не отримала підтримки з боку АП і Зеленського, - Геращенко 23:45
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів, - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
Екс-голова Верховного суду України Бойко вважає надмірним нинішній склад Верховного суду 11:43
Прем'єр Великобританії Мей підтримала зняття санкцій з Росії в ПАРЄ 21:17
Алкоголь доведеться перетравлювати і дитині: Супрун пояснила сувору заборону на спиртне вагітним 21:56
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok