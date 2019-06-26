Держборг в травні скоротився на $1,4 млрд

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України, після зростання у квітні на $1 млрд, в травні скоротився в доларовому еквіваленті на 1,79%, або на 1,44 млрд доларів до 78,39 млрд доларів (станом на 31 травня) порівняно з попереднім місяцем.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець травня 2019 року становив 2 106,49 млрд гривень, або 78,39 млрд доларів проти 2 124,80 млрд гривень, або 79,82 млрд доларів місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 травня становив 1 831,53 млрд гривень (68,16 млрд доларів) проти 1 845,55 млрд гривень (69,33 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць скоротився з 40,14 млрд до 38,87 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг збільшився на 9,98 млрд гривень до 787,11 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті зріс на 0,1 млрд доларів до 29,29 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 31 травня становив 274,96 млрд гривень, або 10,23 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України за підсумками 2018 року виріс на 2,6%, або на 2,02 млрд доларів до 78,32 млрд доларів.

Міністерство фінансів у січні-квітні залучило до державного бюджету 91,4 млрд гривень, 1,5 млрд доларів і 41 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

У квітні міжнародні резерви скоротилися на 0,5% до 20,5 млрд доларів.