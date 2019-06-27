Зубко отримав на руки половину травневої зарплати через податки і благодійні внески

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка за травень склала 43,9 тис. гривень, його заступників, яким у березні нарахували по 100 тис. гривень премії, - від 52,4 тис. до 68,2 тис. гривень, тимчасово виконуючого обов'язки державного секретаря міністерства - 50,4 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на запити Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Зубку в травні, склала 43 942 гривні, з них посадовий оклад - 12 887 гривень, надбавка за вислугу років - 3 093 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 10 954 гривні, індексація - 560 гривень, премія - 6 571 гривню, оплата відряджень - 6 644 гривні, відпускні - 3 234 гривні.

Сума утриманих коштів склала 19 069 гривень.

Фактична сума коштів, отримана Зубком, склала 24 874 гривні.

Зарплата першого заступника міністра В'ячеслава Негоди склала 60,6 тис. гривень, заступників Едуарда Кругляка - 53,3 тис. гривень, Льва Парцхаладзе - 52,4 тис. гривень, Тараса Токарського - 68,2 тис. гривень та в.о. держсекретаря Ігоря Корхового - 50,4 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зубко заявив, що не буде брати участь у виборах Верховної Ради.

Дохід віце-прем'єра за минулий рік склав 1 567 246 гривень.