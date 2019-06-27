Зубко отримав на руки половину травневої зарплати через податки і благодійні внески

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка за травень склала 43,9 тис. гривень, його заступників, яким у березні нарахували по 100 тис. гривень премії, - від 52,4 тис. до 68,2 тис. гривень, тимчасово виконуючого обов'язки державного секретаря міністерства - 50,4 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на запити Українських Новин.\r\nСума коштів, нарахована Зубку в травні, склала 43 942 гривні, з них посадовий оклад - 12 887 гривень, надбавка за вислугу років - 3 093 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 10 954 гривні, індексація - 560 гривень, премія - 6 571 гривню, оплата відряджень - 6 644 гривні, відпускні - 3 234 гривні.\r\nСума утриманих коштів склала 19 069 гривень.\r\n\r\nФактична сума коштів, отримана Зубком, склала 24 874 гривні.\r\nЗарплата першого заступника міністра В'ячеслава Негоди склала 60,6 тис. гривень, заступників Едуарда Кругляка - 53,3 тис. гривень, Льва Парцхаладзе - 52,4 тис. гривень, Тараса Токарського - 68,2 тис. гривень та в.о. держсекретаря Ігоря Корхового - 50,4 тис. гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Зубко заявив, що не буде брати участь у виборах Верховної Ради.\r\nДохід віце-прем'єра за минулий рік склав 1 567 246 гривень.