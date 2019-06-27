підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
27 червня 2019, четвер, 06:42 15 Документ
Кабмін 2019-06-27T09:15:01+03:00
Українські Новини
Зубко отримав на руки половину травневої зарплати через податки і благодійні внески

Зубко отримав на руки половину травневої зарплати через податки і благодійні внески

Геннадій Зубко. Фото: прес-служба Мінрегіонбуду
Геннадій Зубко. Фото: прес-служба Мінрегіонбуду

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка за травень склала 43,9 тис. гривень, його заступників, яким у березні нарахували по 100 тис. гривень премії, - від 52,4 тис. до 68,2 тис. гривень, тимчасово виконуючого обов'язки державного секретаря міністерства - 50,4 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на запити Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Зубку в травні, склала 43 942 гривні, з них посадовий оклад - 12 887 гривень, надбавка за вислугу років - 3 093 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 10 954 гривні, індексація - 560 гривень, премія - 6 571 гривню, оплата відряджень - 6 644 гривні, відпускні - 3 234 гривні.

Сума утриманих коштів склала 19 069 гривень.

Фактична сума коштів, отримана Зубком, склала 24 874 гривні.

Зарплата першого заступника міністра В'ячеслава Негоди склала 60,6 тис. гривень, заступників Едуарда Кругляка - 53,3 тис. гривень, Льва Парцхаладзе - 52,4 тис. гривень, Тараса Токарського - 68,2 тис. гривень та в.о. держсекретаря Ігоря Корхового - 50,4 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зубко заявив, що не буде брати участь у виборах Верховної Ради.

Дохід віце-прем'єра за минулий рік склав 1 567 246 гривень.

Більше новин про: Зубко Кабмін зарплата в Мінрегіоні Мінрегіонбуд Зарплати міністрів

Архів
Новини
Делегації семи країн в ПАРЄ оголосили про демарш 08:51
Кандидат на посаду голови черкаської ОДА Шевченко в 2017 році купив квартиру в Росії 08:28
Питання про повернення Росії в ПАРЄ направлено до "Венеціанської комісії" 08:00
В Україну заборонили ввозити ще 2 російські книги 07:45
Брати Клички відібрали будинок у киян для складу та кухні власного готелю в центрі Києва, - ЗМІ 07:20
більше новин
Кабмін підвищив пенсії з липня для двох категорій українців 14:05
Юридичний тиск на Росію - це найефективніша стратегія перемоги, - Сенченко 10:56
Держава має контролювати митницю та податки, щоб всі підприємці були в рівних умовах, - Василь Хмельницький 09:48
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів, - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
На округ Грановського у Харкові від "Слуги народу" піде блогер з Дніпра Куницький з громадянством Ізраїлю. Сам блогер це спростовує 22:27 Документ
більше новин
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів, - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
Екс-голова Верховного суду України Бойко вважає надмірним нинішній склад Верховного суду 11:43
Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена 16:36 Доповнено
У екс-радника Порошенка Бірюкова проводять обшуки 12:29
Кабмін підвищив пенсії з липня для двох категорій українців 14:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok