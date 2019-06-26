Суд визнав протизаконними обмеження висотності будівель при забудові

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва визнав незаконними і недійсними державні будівельні норми "Планування і забудова територій", якими вводилися обмеження висотності забудови та обмеження площі забудови в залежності від її висотності.\r\nПро це йдеться в постанові суду, передають Українські Новини.\r\n13 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд задовольнив позов компаній "Старонаводницькій парк" і "Фірма "Хмельницкбуд" про визнання протиправним та нечинним наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства про затвердження нових стройнорм по плануванню і забудові.\r\nМіністерство подало апеляцію на рішення суду.\r\n13 липня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва постановив скасувати рішення першої інстанції.\r\nОднак при цьому суд все ж визнав наказ Мінрегіонбуду про затвердження стройнорм по плануванню і забудові протиправним і недійсним.\r\nПостанова суду може бути оскаржена у Верховному Суді.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, державні будівельні норми (ДБН) "Планування і забудова територій" набули чинності 1 вересня 2018 року, хоча за кілька днів перед цим суд призупинив введення їх введення.\r\nДані норми передбачають обмеження висотності забудови в залежності від типу і кількості населення в населеному пункті, а також регламентують щільність забудови і забудову зелених зон у населених пунктах.\r\nТим часом в Ірпені через плани по забудові виселяють в Бучу міський відділ пробації, який підпорядковується Міністерству юстиції, з паспортним столом.