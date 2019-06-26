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26 червня 2019, середа, 16:11 12
Суспільство 2019-06-26T16:45:02+03:00
Українські Новини
Суд визнав протизаконними обмеження висотності будівель при забудові

Суд визнав протизаконними обмеження висотності будівель при забудові

Суд став на бік забудовників. Фото: 112 Україна
Суд став на бік забудовників. Фото: 112 Україна

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва визнав незаконними і недійсними державні будівельні норми "Планування і забудова територій", якими вводилися обмеження висотності забудови та обмеження площі забудови в залежності від її висотності.

Про це йдеться в постанові суду, передають Українські Новини.

13 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд задовольнив позов компаній "Старонаводницькій парк" і "Фірма "Хмельницкбуд" про визнання протиправним та нечинним наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства про затвердження нових стройнорм по плануванню і забудові.

Міністерство подало апеляцію на рішення суду.

13 липня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва постановив скасувати рішення першої інстанції.

Однак при цьому суд все ж визнав наказ Мінрегіонбуду про затвердження стройнорм по плануванню і забудові протиправним і недійсним.

Постанова суду може бути оскаржена у Верховному Суді.

Як повідомляли Українські Новини, державні будівельні норми (ДБН) "Планування і забудова територій" набули чинності 1 вересня 2018 року, хоча за кілька днів перед цим суд призупинив введення їх введення.

Дані норми передбачають обмеження висотності забудови в залежності від типу і кількості населення в населеному пункті, а також регламентують щільність забудови і забудову зелених зон у населених пунктах.

Тим часом в Ірпені через плани по забудові виселяють в Бучу міський відділ пробації, який підпорядковується Міністерству юстиції, з паспортним столом.

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