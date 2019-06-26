Доходи і видатки бюджету Пенсійного фонду збільшили на 30 млрд гривень

Кабінет Міністрів після підвищення пенсій з 1 липня збільшив доходи і видатки бюджету Пенсійного фонду на 2019 рік приблизно на 30 млрд гривень до 438,6 млрд гривень доходів і до 438,2 млрд гривень витрат.

Відповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні в середу, передають Українські Новини.

При цьому власні доходи ПФ збільшено з 230,6 до 245,8 млрд гривень, видатки - з 282,8 до 303,4 млрд гривень.

У пояснювальних документах до постанови сказано, що рішення прийнято з метою забезпечення видатків на пенсійні виплати з урахуванням проведених із 1 березня перерахунків пенсій, рішення ввести доплати до пенсій до 2 тис. гривень, а також повернення позик, наданих із єдиного казначейського рахунку у 2018 році.

Фінансування бюджету ПФ збільшено за рахунок додаткового виділення 14,7 млрд гривень коштів держбюджету (з яких 50 млн гривень виділено на погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішенням суду) і збільшення власних доходів ПФ на 15,2 млрд гривень.

У числі видатків передбачено виділити 15,5 млрд - на фінансування перерахунку пенсій, 4,8 млрд гривень - на погашення казначейських позик 2018 року і збільшення адміністративних видатків на 367 млн ​​гривень у зв'язку з виконанням функцій, покладених на ПФ.

Запровадження з липня доплат до пенсій до 2 тис. гривень спричинило збільшення видатків ПФ на 3,6 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін вирішив з липня підвищити пенсії (ввести доплату) до розміру 2 тис. гривень для жінок з трудовим стажем понад 30 років і чоловіків зі стажем понад 35 років.

Міністерство соцолитики ініціювало збільшення ролі стажу роботи, порівняно з розміром заробітної плати при нарахуванні пенсії тим пенсіонерам, які мають великий стаж роботи.

11 жовтня 2017 року набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного страхового стажу для виходу на пенсію до 25 років в 2018 році і щорічним поступовим підвищенням до 35 років до 2028 року. Крім того, українці можуть отримати "13-ту пенсію" вже в цьому році.