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26 червня 2019, середа, 14:59 20
Судова влада 2019-06-26T16:30:02+03:00
Українські Новини
У Рівному 16-річну дівчину суд визнав винною за акцію проти Зеленського

У Рівному 16-річну дівчину суд визнав винною за акцію проти Зеленського

Акція проти Зеленського. Фото: rv.suspilnе.media
Акція проти Зеленського. Фото: rv.suspilnе.media

Суд визнав винною 16-річну Дар’ю Коцюрубу у адміністративному правопорушенні. Вона із товаришем у центрі Рівного тримали плакати, на одному з яких, зокрема, був напис "імпічмент президенту".

Про це йдеться в повідомленні UA:Рівне.

Поліція тоді запросила їх у відділок та склала протокол за неповідомлення відповідних органів при проведенні мітингів демонстрацій. Також протокол склали і на матір неповнолітньої.

Справа набула резонансу і за межами області, була реакція президента Зеленського, а правозахисники заявили, що порушення як такого у діях молодих людей немає, адже повідомляти органи влади про мирні акції ж не обов’язком, а правом.

Однак, як розповіла Суспільному матір Дар’ї Наталія, у Рівненському міському суді – іншої думки. Рішення там винесли ще 13 червня,

"Була в суді, забрала рішення судді Діонісьєвої. У нас – попередження, штрафу немає. Але ми будемо подавати апеляцію і доводити невинуватість. По моїй справі (неналежне виховання, – ред.) – то її перенесли", – розповіла Суспільному пані Наталія.

Жінка додала, що товариша Дар’ї Романа суд також визнав винним. Також нагадаємо, міський суд визнав Дар’ю Коцюрубу винною у розклеюванні листівок, які у поліції назвали агітацією без вихідних даних. У цій справі стався конфуз: матері дівчини спочатку в суді дали постанову про те, що дівчину визнали невинною, а згодом, коли у поліції оприлюднили іншу постанову, де дівчина визнана винною, в суді зазначили, що помилились працівники та помилково надіслали проект постанови, а не прийняте суддею рішення.

Нагадаємо, раніше міністр МВС Арсен Аваков висловився про затримання активіста за спробу розповсюдження листівок проти Зеленського.

На чоловіків склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство.

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