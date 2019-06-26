ІІ Європейські ігри: хто з українських спортсменів буде сьогодні змагатися й де дивитися

Головна спортивна подія року – Європейські ігри-2019 – в самому розпалі. Сьогодні відбудеться змагання зі стрільби з лука (фінал) та легкої атлетики (1/2 фіналу).

Трансляцію буде змагання цього мультиспортивного форуму буде вести телеканал "Інтер".

26 червня о 14:40 свою майстерність в індивідуальному заліку та фінальних змаганнях в класичному та блочному луці покажуть жінки. На минулих Європейських іграх, які проходили в 2015 році в Баку, стрільба з лука стала для нашої збірної багатою на нагороди. Українські лучники завоювали одну золоту і дві бронзові медалі.

ІІ Європейські ігри. Фото: inter.іа

О 17:40 відбудуться півфінальні змагання з легкої атлетики. Кілька днів тому українська збірна у цьому виді спорту не тільки виграла кваліфікаційний матч, в якому також змагалися Іспанія, Туреччина, Португалія, Болгарія і Данія, але і вийшла в півфінал змагань.

"На цьому етапі наша команда показала блискучу підготовку і дуже впевнено, з великим запасом закінчила свій попередній етап, випередивши суперників, – говорить керівник редакції спортивних програм телеканалу "Інтер" Роман Кадемін. – Коли після восьми дисциплін наші спортсмени стали лідерами, пішли на гонку переслідування першими з запасом часу, зберегли і примножили це, емоції переповнювали через край! Збірна України довела, що є одним з фаворитів у боротьбі за командне "золото".

ІІ Європейські ігри. Фото: noc-ukr.org

Нашим легкоатлетам чекає виступ у дев'яти видах програми: біг 100 м (чоловіки), біг 100 м (жінки), стрибки у довжину (жінки), стрибки у висоту (чоловіки), метання списа (жінки), змішана естафета (4х400м), біг 110 м з бар'єрами (чоловіки), біг з бар'єрами 100 м (жінки), змішана гонка переслідування.

Змагання зі стрільби з лука сьогодні на "Інтері"

https://www.youtube.com/watch?v=lmo2wlDylo0" frameborder="0" allowfullscreen>

Змагання з легкої атлетики сьогодні на "Інтері"

https://www.youtube.com/watch?v=-2hg513RUqI" frameborder="0" allowfullscreen>

Повне розклад трансляцій Європейських ігор-2019, основні новини та найкращі моменти головної спортивної події року – на сайті minsk2019.inter.ua

Як повідомляли Українські Новини, українська збірна вирушила на Європейські ігри.