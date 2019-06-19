Украинская сборная отправилась на Европейские игры

В эту пятницу стартует главное спортивное событие года – II Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. По масштабу и значимости этот мультиспортивный форум не уступает Олимпиаде. В Европейских играх-2019 примут участие национальные сборные из 50 стран Европы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала "Интер".

Почетной миссии представлять нашу страну на Играх удостоились 198 спортсменов. Болеть за нашу сборную и следить за ее достижениями украинские болельщики смогут на телеканалах "Интер" и НТН.

Европейские игры – уникальное спортивное событие для Европы и всего мира. В этом году оно пройдет только во второй раз, но спортивные эксперты предвидят серьезную борьбу и небывалый накал страстей – история мирового спорта буквально пишется на наших глазах! Другие континенты уже давно имеют свои собственные игры: с 1951 года проходят Азиатские и Панамериканские игры, с 1965 – Африканские игры. А международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента впервые прошли лишь в 2015 году: в Баку состоялись I Европейские игры.

"Европейские игры – это большой континентальный форум, – говорит президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка. – Это большое событие для украинского и европейского спорта в целом. Тем более там будут разыгрываться и лицензии на Олимпийские игры".

На ІІ Европейских играх 4 тысячи спортсменов из 50 стран Европы разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта и 23 дисциплинах. А в 8 видах спорта будут разыграны лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Представлять Украину на Европейских играх-2019 предстоит 198 спортсменам. Они будут бороться за медали в 22 дисциплинах. Призовое место в таких масштабных соревнованиях – это трамплин для дальнейших спортивных побед и серьезная заявка на участие в Олимпийских играх. Стать членом национальной команды – мечта каждого спортсмена.

Накануне отъезда в Минск на Олимпийской базе в Конча-Заспе состоялась встреча украинской сборной с легендарными олимпийцами. Своими советами с молодым поколением поделились олимпийский чемпион по прыжкам с шестом, президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка, двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике, вице-президент НОК Валерий Борзов, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Людмила Турищева и олимпийский чемпион по боксу Владимир Кличко.

"Хорошо, что устраивают такие встречи, потому что у таких людей надо учиться и перенимать их опыт, – делится впечатлениями серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк. – Ведь эти люди уже сделали себе большое имя в спорте".

На первых Европейских играх, которые состоялись в 2015 году в Баку, нашу страну представляли 243 спортсмена. Тогда украинская команда выступала в 19 видах спорта из 20, завоевала 46 медалей и в общем медальном зачете заняла 8 место среди 50 стран. В этом году украинские спортсмены – среди фаворитов турнира. По прогнозам спортивных экспертов, украинская сборная может завоевывать по 3-4 медали ежедневно. Поэтому для наших спортсменов очень важна поддержка. Украинские телезрители смогут болеть за нашу сборную благодаря спортивным трансляциям на телеканалах "Интер" и НТН.

Полное расписание трансляций Европейских игр-2019, основные новости и лучшие моменты главного спортивного события года – на сайте minsk2019.inter.ua

Репортаж программы "Утро с Интером" с Олимпийской базы, где украинские спортсмены готовятся к Европейским играм.