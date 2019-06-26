Подвійна провокація СБУ: суд виправдав обвинуваченого у передачі ФСБ РФ секретних даних про американських військових в Україні

Суд виправдав і звільнив з-під варти донецького бізнесмена Сергія Семенюту, обвинуваченого в спробі передати ФСБ Росії секретні дані про американських військових інструкторів в Україні.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.

Бізнесмен був затриманий правоохоронцями в Києві в липні 2017 року.

Він звинувачувався в тому, що встановив конфіденційне співробітництво з ФСБ і на замовлення російської спецслужби здобував секретну військову інформацію в Україні.

Так, бізнесмен, за версією звинувачення, запропонував своєму знайомому - колишньому військовому Збройних сил України - за грошову винагороду поставляти необхідну інформацію.

Екс-військовий передав обвинуваченому конфіденційну інформацію про бійців 40-го полку Національної гвардіі.

Також обвинуваченому була передана інформація про агентів українських спецслужб в рядах бойовиків ДНР і ЛНР і про постачання зброї і техніки з США.

13 липня 2017 роки бізнесмен був затриманий в кафе на лівому березі Києва по час передачі йому секретної інформації про 2-х учасників спеціальних операцій, які приховано працюють на території тимчасово непідконтрольній українській владі в Донецькій і Луганській області.

Також підсудному був переданий роздрукований план україно-американських навчань "Сі Бриз-2017", копії сторінок паспортів 4 американських військових інструкторів, які прибули в Україну, а також відомості про українські розвідувально-диверсійні групи, які повинні прибути в ДНР і під виглядом місцевих військових здійснити вибух у закладі громадського харчування.

Затриманному бізнесменові було пред'явлено звинувачення за ст. 111 (шпигунство) Кримінального кодексу.

Обвинувачений свою провину категорично не визнав і заявив, що став жертвою провокації з боку СБУ.

Семенюта повідомив суду, що займався бізнесом, пов'язаним з військовою технікою, і познайомився на цьому грунті з співробітником СБУ.

В січні 2017 року до бізнесмена в Києві підійшла невідома раніше людина, яка представилася колишнім військовим і сказала, що може продати йому секретну військову інформацію.

Бізнесмен відмовився, але в квітні 2017 року, коли його затримали на КПВВ в Донецькій області, згадав про цього екс-військового і передав його дані співробітнику контррозвідки СБУ.

За словами Семенюти, він погодився таємно брати участь в операції Служби безпеки України з викриття екс-військового, через те, що спецслужба пообіцяла йому допомогу в переміщенні тютюнових виробів на окуповані території Донецької області.

Бізнесмен по видом "агента ФСБ" спілкувався з екс-військовим, отримував від нього секретну інформацію і передавав її в СБУ.

В липні 2017 року Семенюта був затриманий в кафе в Києві, але правоохоронці, що його затримували, не повірили, що він є агентом СБУ і заарештували його.

Свідки в суді підтвердили його покази.

В підсумку суд встановив, що з одного боку контррозвідка і прокуратура імітували передачу секретної інформації обвинуваченому, а з іншого - сам обвинувачений діяв під негласним контролем співробітників СБУ.

Враховуючи то, що ніяких секретних даних російським спецслужбам в підсумку не було передано, суд не побачив у діях підсудного ознак шпигунства або розголошення військової таємниці.

Суд на початку червня поточного року визнав невинним і виправдав Семенюту.

Також він ухвалив негайно відпустити підсудного з-під варти.

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