підписатися на розсилку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
26 червня 2019, середа, 14:05 233
Кабмін 2019-06-26T16:45:03+03:00
Українські Новини
Кабмін підвищив пенсії з липня для двох категорій українців

Кабмін підвищив пенсії з липня для двох категорій українців

Пенсії. Фото: сепѕог.nеt
Пенсії. Фото: сепѕог.nеt

Кабінет Міністрів вирішив з липня підвищити пенсії до 2 тис. гривень для жінок з трудовим стажем понад 30 років і чоловіків зі стажем понад 35 років.

Відповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні в середу, передають Українські Новини.

Зокрема, Кабмін встановив, що з 1 липня в разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням передбачених законодавством надбавок, грошової допомоги, індексації та інших доплат (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) для пенсіонерів, які мають достатній страховий стаж, не досягає 2 тис. гривень, таким пенсіонерам буде зроблено доплату до пенсії, в сумі, якої бракує до цього розміру.

Фінансування виплат буде здійснено за рахунок коштів держбюджету, що передбачає покриття дефіциту Пенсійного фонду.

За даними Міністерства соціальної політики, який розробив документ, на реалізацію рішення потрібно 643 млн гривень на місяць для приблизно 2,5 млн осіб.

Зміни внесено до постанови Кабміну №124 від 20 лютого "Питання проведення індексації пенсій у 2019 році".

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство соцолитики ініціювало збільшення ролі стажу роботи, порівняно з розміром заробітної плати при нарахуванні пенсії тим пенсіонерам, які мають великий стаж роботи.

11 жовтня 2017 року набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного страхового стажу для виходу на пенсію до 25 років в 2018 році і щорічним поступовим підвищенням до 35 років до 2028 року. Крім того, українці можуть отримати "13-ту пенсію" вже в цьому році.

Більше новин про: Кабмін Пенсії Соціальні виплати підвищення пенсій

Архів
Новини
ЦВК розповів про технології, за допомогою яких вводять в оману виборців на виборах Ради 16:41 Доповнено
Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена 16:36 Доповнено
ЦВК оприлюднила черговість партій у бюлетені на вибори Ради 16:26
Нічний тариф на світло для населення з липня скасовувати не будуть 16:15
Суд визнав протизаконними обмеження висотності будівель при забудові 16:11
більше новин
У Житомиробленерго заявили, що з 1 липня буде скасовано нічний тариф на електроенергію, але інші не підтверджують 19:48 Доповнено
МОЗ хоче встановити максимальний рівень нікотину і смол у цигарках 19:24
Юридичний тиск на Росію - це найефективніша стратегія перемоги, - Сенченко 10:56
Держава має контролювати митницю та податки, щоб всі підприємці були в рівних умовах, - Василь Хмельницький 09:48
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
більше новин
Українська делегація в ПАРЄ не отримала підтримки з боку АП і Зеленського, - Геращенко 23:45
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
Екс-голова Верховного суду України Бойко вважає надмірним нинішній склад Верховного суду 11:43
Прем'єр Великобританії Мей підтримала зняття санкцій з Росії в ПАРЄ 21:17
Низці чиновників підвищили зарплати: скільки тепер заробляють губернатори і мери в Україні 16:52
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok