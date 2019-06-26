Кабмін підвищив пенсії з липня для двох категорій українців

Кабінет Міністрів вирішив з липня підвищити пенсії до 2 тис. гривень для жінок з трудовим стажем понад 30 років і чоловіків зі стажем понад 35 років.

Відповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні в середу, передають Українські Новини.

Зокрема, Кабмін встановив, що з 1 липня в разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням передбачених законодавством надбавок, грошової допомоги, індексації та інших доплат (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) для пенсіонерів, які мають достатній страховий стаж, не досягає 2 тис. гривень, таким пенсіонерам буде зроблено доплату до пенсії, в сумі, якої бракує до цього розміру.

Фінансування виплат буде здійснено за рахунок коштів держбюджету, що передбачає покриття дефіциту Пенсійного фонду.

За даними Міністерства соціальної політики, який розробив документ, на реалізацію рішення потрібно 643 млн гривень на місяць для приблизно 2,5 млн осіб.

Зміни внесено до постанови Кабміну №124 від 20 лютого "Питання проведення індексації пенсій у 2019 році".

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство соцолитики ініціювало збільшення ролі стажу роботи, порівняно з розміром заробітної плати при нарахуванні пенсії тим пенсіонерам, які мають великий стаж роботи.

11 жовтня 2017 року набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного страхового стажу для виходу на пенсію до 25 років в 2018 році і щорічним поступовим підвищенням до 35 років до 2028 року. Крім того, українці можуть отримати "13-ту пенсію" вже в цьому році.