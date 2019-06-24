Кабмин повысит пенсии с 1 июля: на сколько и для каких категорий вырастут выплаты

Кабинет Министров намерен с 1 июля повысить пенсии для женщин с трудовым стажем более 30 лет и мужчин со стажем более 35 лет.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Правительство восстанавливает справедливость в отношении пенсионеров, имеющих большой стаж и небольшие выплаты из-за маленьких заработных плат. Мы пообещали разработать нужные решения и вели эту работу еще с января 2018 года. Мы нашли нужные механизмы. Женщины, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет с 1 июля получат повышение пенсий. Выплаты составят более 2 тыс. гривен. Это будет очередной этап перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме", - написал он.

По его словам, все процедурные решения будут закреплены на ближайшем заседании правительства, которое состоится 26 июня.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Министерство социальной политики инициировало увеличение роли стажа работы по сравнению с размером заработной платы при начислении пенсии тем пенсионерам, которые имеют большой стаж работы.

11 октября 2017 года вступила в силу пенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года.

Тем временем украинцы могут получить "13-ю пенсию" уже в этом году: кому выплатят и как это будет работать.