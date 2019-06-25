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25 червня 2019, вівторок, 18:36 22
Космос 2019-06-25T20:00:02+03:00
Українські Новини
Відео дня: Space X запустили ракету Falkon Heavy для підготовки польотів на Місяць і Марс

Відео дня: Space X запустили ракету Falkon Heavy для підготовки польотів на Місяць і Марс

Запуск ракети. Скріншот/CBS News
Запуск ракети. Скріншот/CBS News

Після успішного запуску ракети Space X Falkon Heavy, SpaceX, USAF і NASA сьогодні, 25 червня, о 6:30 за київським часом запустили місію Space Test Program-2, або як її ще називають - STP-2. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook український журналіст, з недавнього часу працівник NASA Андрій Васильєв.

Це третій політ Falcon Heavy, перший політ вивів у космос червоне авто Tesla Roadster ще в лютому 2018 року. Другий політ відбувся в квітні 2019 року, успішно вивів геостаціонарну орбіту телекомунікаційний сателіт Arabsat-6A.

На цей раз у космос полетять:

- дитячий кубсат "Arabsat-6A";


-атомний годинник Deep Space, котрий використовуватимуть для космічної навігації при польотах на Місяць і Марс;

- експериментальний космічний апарат, на який встановлено 5 двигунів орієнтації Newton-1 для супутників.

"Ця місія називається Green Propellant Infusion Mission (GPIM), її мета - випробування нового "зеленого палива" (воно насправді, рожеве) на основі нітрату гідроксиламін (HAN)", - пояснює Васильєв.

Всього буде відправлено 24 космічних апаратів місій USAF і NASA. Місія почне серію практичних тестів для підготовки польотів на Місяць у 2024 році та наступних польотів на Марс.

Злет проходив на майданчику LC39A, який знаходиться в центрі Кеннеді (Флорида).

Нагадаємо, раніше SpaceX відклали запуск ракети через погану погоду.

Також на космодромі NASA відбувся запуск вантажного корабля.

Український літак допоміг підготувати ракети Маска до запуску.

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