Суд заборонив НАБУ відбирати зразки голосу Кононенка

Суд заборонив детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ) відбирати зразки голосу у першого заступника голови фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді Ігоря Кононенка в рамках розслідування справ про корупцію в енергетичній сфері.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Так, депутат оскаржив постанову детектива НАБУ від 25 квітня про відбір зразків голосу для експертизи.

Кононенко зазначив, що зразки голосу мають біологічний статус слідів, а тому на думку апелянта, відбір зразків голосу має здійснюватися за правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом, тобто на підставі постанови прокурора, а не детектива.

Крім того, перший заступник БПП зазначив, що є депутатом Ради, при цьому парламент не надавав дозволу на притягнення його до кримінальної відповідальності, а тому, згідно з КПК, правоохоронці не мають права доступу до його телефонних розмов і не мають права здійснювати негласні слідчі дії, при таких обставинах мета відібрання зразків голосу для Кононенка незрозуміла.

Суд першої інстанції відхилив скаргу депутата, відмовившись її розглядати.

Апеляційний суд не погодився з такою позицією.

Він зазначив, що виносити постанову про відбір зразків голосу має право лише прокурор, а не детектив.

Зазначене порушення, на думку суду, є підставою для скасування зазначеної постанови.

Таким чином, у середині червня суд задовольнив скаргу Кононенка в повному обсязі та скасував постанову НАБУ.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Національне антикорупційне бюро допитало бізнесменів братів Григорія та Ігоря Суркісів, депутатів Верховної Ради Ігоря Котвіцького (Народний фронт) та Ігоря Кононенка (БПП) у справі про нанесення шкоди державним обленерго в 1,4 млрд гривень.

Раніше ЗМІ оприлюднили записи телефонних розмов з участю Кононенка та братів Суркісів, на яких обговорювалася схема з виведення сотень мільйонів гривень з державних обленерго.