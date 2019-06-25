САП просить суд засудити Труханова до 12 років в'язниці

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Малиновський районний суд Одеси засудити до 12 років позбавлення волі мера Одеси Геннадія Труханова, обвинуваченого у привласненні 92,7 млн гривень при купівлі будівлі заводу "Краян".\r\nПро це сказав прокурор Максим Кравченко під час дебатів, передають Українські Новини.\r\nВін просить суд визнати 8 обвинувачених, у тому числі Труханова, винними у заволодінні 92,659 млн гривень держкоштів під час купівлі будівлі заводу "Краян" за завищеною вартістю.\r\nПрокуратура просить суд конфіскувати 92,7 млн гривень, заарештованих на рахунках фірми "Еліт Девелопмент", яка продала будівлю заводу.\r\nСАП звертає увагу, що Труханів мав до 2017 року паспорт громадянина Росії і, за даними Інтерполу, людина з такою зовнішністю перебуває в міжнародному розшуку.\r\nУ підсумку, САП просить засудити Труханового як організатора злочинної схеми до 12 років в'язниці, його заступника Павла Вугельмана - до 11 років.\r\nОбвинувачених Олексія Спектора, Василя Шкрябая, Володимира Радіонова і Петра Загодиренко просять засудити до 10 років в'язниці.\r\nОбвинувачених Ігоря Кравченка пропонується засудити до 11 років в'язниці, а Галину Богданову - до 7 років.\r\nСАП просить також конфіскувати все майно обвинувачених і заарештувати їх.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національне агентство із запобігання корупції направило до суду протокол про адміністративне порушення щодо голови Одеської міської ради Геннадія Труханова за декларування недостовірної інформації.\r\nРаніше НАБУ і САП завершили розслідування у справі проти Геннадія Труханова.\r\nЗа 2018 рік голова Одеської міської ради Геннадій Труханов задекларував 249 185 гривень доходів.