САП просить суд засудити Труханова до 12 років в'язниці

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Малиновський районний суд Одеси засудити до 12 років позбавлення волі мера Одеси Геннадія Труханова, обвинуваченого у привласненні 92,7 млн гривень при купівлі будівлі заводу "Краян".

Про це сказав прокурор Максим Кравченко під час дебатів, передають Українські Новини.

Він просить суд визнати 8 обвинувачених, у тому числі Труханова, винними у заволодінні 92,659 млн гривень держкоштів під час купівлі будівлі заводу "Краян" за завищеною вартістю.

Прокуратура просить суд конфіскувати 92,7 млн гривень, заарештованих на рахунках фірми "Еліт Девелопмент", яка продала будівлю заводу.

САП звертає увагу, що Труханів мав до 2017 року паспорт громадянина Росії і, за даними Інтерполу, людина з такою зовнішністю перебуває в міжнародному розшуку.

У підсумку, САП просить засудити Труханового як організатора злочинної схеми до 12 років в'язниці, його заступника Павла Вугельмана - до 11 років.

Обвинувачених Олексія Спектора, Василя Шкрябая, Володимира Радіонова і Петра Загодиренко просять засудити до 10 років в'язниці.

Обвинувачених Ігоря Кравченка пропонується засудити до 11 років в'язниці, а Галину Богданову - до 7 років.

САП просить також конфіскувати все майно обвинувачених і заарештувати їх.

Як повідомляли Українські Новини, Національне агентство із запобігання корупції направило до суду протокол про адміністративне порушення щодо голови Одеської міської ради Геннадія Труханова за декларування недостовірної інформації.

Раніше НАБУ і САП завершили розслідування у справі проти Геннадія Труханова.

За 2018 рік голова Одеської міської ради Геннадій Труханов задекларував 249 185 гривень доходів.