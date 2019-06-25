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25 червня 2019, вівторок, 15:59 22
Події 2019-06-25T17:00:02+03:00
Українські Новини
У Кривому Розі від пам'ятника Хмельницькому відвалилася рука з булавою

У Кривому Розі від пам'ятника Хмельницькому відвалилася рука з булавою

Біля пам'ятника Богдану Хмельницькому відпала рука з булавою. Фото:
Біля пам'ятника Богдану Хмельницькому відпала рука з булавою. Фото: "Перший Криворізький"

У Кривому Розі на Гданцівці відпала частина пам'ятника Богдану Хмельницькому. На асфальті лежить права рука гетьмана.

Про це повідомляє "Перший Криворізький"

Про постраждалих поки не повідомляється.

Пам'ятник знаходиться на балансі Центрально-Міської райради.

Вони вже сповіщені про НП.

Місцеві жителі зазначають, що це не вперше. Раніше навіть доводилося змінювати розмір булави гетьмана, щоб уникнути таких ситуацій.

Біля пам'ятника Богдану Хмельницькому відпала рука з булавою. Фото: Біля пам'ятника Богдану Хмельницькому відпала рука з булавою. Фото: "Перший Криворізький"

Біля пам'ятника Богдану Хмельницькому відпала рука з булавою. Фото: Біля пам'ятника Богдану Хмельницькому відпала рука з булавою. Фото: "Перший Криворізький"

Як Українські Новини, активістам, скинули пам'ятник Жукову у Харкові, загрожує 5 років в'язниці. Слідчі харківської поліції відкрили дві кримінальні провадження за фактом подій у Немишлянському районі, де скинули з п'єдесталу пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Крім того, у Львові сам по собі пошкоджений пам'ятник Героям і жертвам Чорнобиля. Поліція називає погодні умови причиною пошкодження пам'ятника на вулиці Морозній у Львові

Раніше поліція почала розслідувати пошкодження пам'ятника Шевченка в Луцьку.

 

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