У Кривому Розі від пам'ятника Хмельницькому відвалилася рука з булавою

Біля пам'ятника Богдану Хмельницькому відпала рука з булавою. Фото: "Перший Криворізький"

Біля пам'ятника Богдану Хмельницькому відпала рука з булавою. Фото: "Перший Криворізький"

У Кривому Розі на Гданцівці відпала частина пам'ятника Богдану Хмельницькому. На асфальті лежить права рука гетьмана.

Про це повідомляє "Перший Криворізький"

Про постраждалих поки не повідомляється.

Пам'ятник знаходиться на балансі Центрально-Міської райради.

Вони вже сповіщені про НП.

Місцеві жителі зазначають, що це не вперше. Раніше навіть доводилося змінювати розмір булави гетьмана, щоб уникнути таких ситуацій.

Біля пам'ятника Богдану Хмельницькому відпала рука з булавою. Фото: "Перший Криворізький"

Біля пам'ятника Богдану Хмельницькому відпала рука з булавою. Фото: "Перший Криворізький"

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