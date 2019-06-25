У Кривому Розі від пам'ятника Хмельницькому відвалилася рука з булавою

У Кривому Розі на Гданцівці відпала частина пам'ятника Богдану Хмельницькому. На асфальті лежить права рука гетьмана.\r\nПро це повідомляє "Перший Криворізький"\r\nПро постраждалих поки не повідомляється.\r\nПам'ятник знаходиться на балансі Центрально-Міської райради.\r\nВони вже сповіщені про НП.\r\nМісцеві жителі зазначають, що це не вперше. Раніше навіть доводилося змінювати розмір булави гетьмана, щоб уникнути таких ситуацій.\r\nБіля пам'ятника Богдану Хмельницькому відпала рука з булавою. Фото: "Перший Криворізький"\r\nБіля пам'ятника Богдану Хмельницькому відпала рука з булавою. Фото: "Перший Криворізький"\r\nЯк Українські Новини, активістам, скинули пам'ятник Жукову у Харкові, загрожує 5 років в'язниці. Слідчі харківської поліції відкрили дві кримінальні провадження за фактом подій у Немишлянському районі, де скинули з п'єдесталу пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.\r\nКрім того, у Львові сам по собі пошкоджений пам'ятник Героям і жертвам Чорнобиля. Поліція називає погодні умови причиною пошкодження пам'ятника на вулиці Морозній у Львові\r\nРаніше поліція почала розслідувати пошкодження пам'ятника Шевченка в Луцьку.\r\n