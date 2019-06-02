Активистам, сбросившим памятник Жукову в Харькове, грозит 5 лет тюрьмы

Следователи харьковской полиции открыли два уголовных производства по факту событий в Немышлянском районе, где сбросили с пьедестала памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.\r\nПамятник был демонтирован около 13:30.\r\nАктивисты набросили на него веревки и сбросили бюст с пьедестала.\r\nНа место памятника водрузили флаг Украины.\r\nСнос памятника Жукову. Фото: полиция\r\nТакже во время мероприятий группа неизвестных распылили слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу.\r\n\r\nОхранявшие памятник полицейские сначала не мешали действиям протестующих, но несколько позднее появилось подразделение полиции в шлемах и с дубинками, применившее слезоточивый газ. Однако вскоре полицейские отступили.\r\nВ настоящее время следователями Немышлянского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.\r\nВ настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.\r\nКак сообщали Українськi Новини, во Львове сам по себе повредился памятник Героям и жертвам Чернобыля.\r\nРанее полиция начала расследовать повреждение памятника Шевченко в Луцке.