Активистам, сбросившим памятник Жукову в Харькове, грозит 5 лет тюрьмы

Следователи харьковской полиции открыли два уголовных производства по факту событий в Немышлянском районе, где сбросили с пьедестала памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Памятник был демонтирован около 13:30.

Активисты набросили на него веревки и сбросили бюст с пьедестала.

На место памятника водрузили флаг Украины.

Снос памятника Жукову. Фото: полиция

Также во время мероприятий группа неизвестных распылили слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу.

Охранявшие памятник полицейские сначала не мешали действиям протестующих, но несколько позднее появилось подразделение полиции в шлемах и с дубинками, применившее слезоточивый газ. Однако вскоре полицейские отступили.

В настоящее время следователями Немышлянского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.

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