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25 червня 2019, вівторок, 15:00 22
Верховна Рада і партії 2019-06-25T17:15:03+03:00
Українські Новини
Бойко привітав митрополита Онуфрія з 75-річчям – УПЦ стала прикладом, як потрібно витримувати смутні часи і ти

Бойко привітав митрополита Онуфрія з 75-річчям – УПЦ стала прикладом, як потрібно витримувати смутні часи і тиск

Юрій Бойко і митрополит Онуфрій. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко і митрополит Онуфрій. Фото: zagittya.com.ua

25 червня привітати Предстоятеля Української православної церкви (УПЦ) митрополита Онуфрія до Києво-Печерської лаври прийшли тисячі вірян. Як сказав по завершенню урочистостей засновник "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, саме завдяки особистій позиції митрополита Онуфрія канонічна церква вистояла.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії "Опозиційна платформа – За життя".

"Витримати цю смуту з таким стоїцизмом, з такою мудрістю зміг би тільки Блаженніший Митрополит Онуфрій. Його витримка дозволила зробити так, щоб вся ця піна зійшла і Церква вистояла. У цей день я від душі хочу побажати йому далі плідно трудитися на славу Бога і на славу нашого народу. Ми рівняємося на нього, він для нас є беззаперечним моральним авторитетом", – сказав Юрій Бойко.

Він підкреслив, що політики не повинні втручатися в церковні справи. "Сталося те, чого ми й очікували, коли була створена так звана нова церква й стало зрозуміло, що це тимчасове явище, що будуть чвари і розкол. Власне кажучи, так і сталося. Політики повинні триматися якнайдалі від церковних питань. Церква повинна сама вирішувати свої проблеми. Не можна людей ламати через коліно і змушувати ходити в той чи інший храм. Не можна питання церкви робити елементом своєї передвиборної програми, як це зробив Петро Порошенко. Це богохульство", – наголосив політик.

"Канонічна Українська православна церква з честю пройшла ці випробування. Тиск лише згуртував та загартував Церкву. Сьогодні вона є прикладом, як потрібно витримувати смутні часи й тиск. Служителі канонічної церкви стали прикладом служіння Богу й народу. Віруючі побачили, що священнослужителі, витримавши цей прес, здатні їх захистити", – підкреслив Юрій Бойко.

Як повідомляли Українські Новини, на 75-річчя та 5-річчя інтронізації на посаді Предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія прибули делегації 11 помісних православних церков.

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