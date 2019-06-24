На 75-летие митрополита Онуфрия прибудут делегации 11 поместных церквей, – УПЦ

Сегодня вечером, 24 июня, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре начнутся торжества в честь небесного покровителя, 5-летия интронизации и 75-летия Предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия.\r\nКак сообщил Центр информации УПЦ, в праздничном богослужении 24 июня примут участие тысячи верующих и представители православных поместных церквей, которые прибывают в Киев, чтобы выразить поддержку верующим УПЦ и митрополиту Онуфрию. Праздничное богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры начнется в 17:00.\r\nТакже завтра, 25 июня, в 9:00 на площади перед Успенским собором начнется праздничная Божественная литургия. После чтения Евангелия, около 10:30 – 11:00, митрополит Онуфрий обратится к многочисленным верующим – прихожанам, паломникам, гостям торжеств, - со словом проповеди.\r\nОжидается, что принять участие в торжествах и выразить поддержку Предстоятелю УПЦ прибудут делегации 11 поместных православных церквей:\r\n\r\nАлександрийской Церкви: митрополит Карфагенский Мелетий.\r\nИерусалимской Церкви: митрополит Вострский Тимофей.\r\nРусской Церкви: митрополит Сингапурский Сергей и митрополит Корсунский Антоний.\r\nРумынской Церкви: архимандрит Афанасий (Янош), протоиерей Иоанн Пицура и протосингел Игнатий Бочкорек.\r\nГрузинской Церкви: митрополит Зугдидский Герасим и протоиерей Анчил Бадри.\r\nСербской Церкви: епископ Моравичский Антоний.\r\nБолгарской Церкви: митрополит Ловчанский Гавриил и протоиерей Любомир Казашки.\r\nКипрской Церкви: митрополит Тамасосский Исаия, архимандрит Иероним (Пилиотис), иеромонах Варнава (Хрисанф) и протопресвитер Феодор Стилиан.\r\nПольской Церкви: епископ Гайновский Павел и протоиерей Андрей Левчак.\r\nЧешской Церкви: архиепископ Пражский Михаил.\r\nПравославной Церкви в Америке: протоиерей Назарий Полатайко.\r\n