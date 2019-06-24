На 75-летие митрополита Онуфрия прибудут делегации 11 поместных церквей, – УПЦ

Сегодня вечером, 24 июня, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре начнутся торжества в честь небесного покровителя, 5-летия интронизации и 75-летия Предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия.

Как сообщил Центр информации УПЦ, в праздничном богослужении 24 июня примут участие тысячи верующих и представители православных поместных церквей, которые прибывают в Киев, чтобы выразить поддержку верующим УПЦ и митрополиту Онуфрию. Праздничное богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры начнется в 17:00.

Также завтра, 25 июня, в 9:00 на площади перед Успенским собором начнется праздничная Божественная литургия. После чтения Евангелия, около 10:30 – 11:00, митрополит Онуфрий обратится к многочисленным верующим – прихожанам, паломникам, гостям торжеств, - со словом проповеди.

Ожидается, что принять участие в торжествах и выразить поддержку Предстоятелю УПЦ прибудут делегации 11 поместных православных церквей: