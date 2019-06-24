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24 июня 2019, понедельник, 15:04 1785
Общество 2019-06-24T15:04:22+03:00
Українські Новини
На 75-летие митрополита Онуфрия прибудут делегации 11 поместных церквей, – УПЦ

На 75-летие митрополита Онуфрия прибудут делегации 11 поместных церквей, – УПЦ

Митрополит Онуфрий. Фото: facebook.com/church.information.center
Митрополит Онуфрий. Фото: facebook.com/church.information.center

Сегодня вечером, 24 июня, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре начнутся торжества в честь небесного покровителя, 5-летия интронизации и 75-летия Предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия.

Как сообщил Центр информации УПЦ, в праздничном богослужении 24 июня примут участие тысячи верующих и представители православных поместных церквей, которые прибывают в Киев, чтобы выразить поддержку верующим УПЦ и митрополиту Онуфрию. Праздничное богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры начнется в 17:00.

Также завтра, 25 июня, в 9:00 на площади перед Успенским собором начнется праздничная Божественная литургия. После чтения Евангелия, около 10:30 – 11:00, митрополит Онуфрий обратится к многочисленным верующим – прихожанам, паломникам, гостям торжеств, - со словом проповеди.

Ожидается, что принять участие в торжествах и выразить поддержку Предстоятелю УПЦ прибудут делегации 11 поместных православных церквей:

  1. Александрийской Церкви: митрополит Карфагенский Мелетий.
  2. Иерусалимской Церкви: митрополит Вострский Тимофей.
  3. Русской Церкви: митрополит Сингапурский Сергей и митрополит Корсунский Антоний.
  4. Румынской Церкви: архимандрит Афанасий (Янош), протоиерей Иоанн Пицура и протосингел Игнатий Бочкорек.
  5. Грузинской Церкви: митрополит Зугдидский Герасим и протоиерей Анчил Бадри.
  6. Сербской Церкви: епископ Моравичский Антоний.
  7. Болгарской Церкви: митрополит Ловчанский Гавриил и протоиерей Любомир Казашки.
  8. Кипрской Церкви: митрополит Тамасосский Исаия, архимандрит Иероним (Пилиотис), иеромонах Варнава (Хрисанф) и протопресвитер Феодор Стилиан.
  9. Польской Церкви: епископ Гайновский Павел и протоиерей Андрей Левчак.
  10. Чешской Церкви: архиепископ Пражский Михаил.
  11. Православной Церкви в Америке: протоиерей Назарий Полатайко.
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